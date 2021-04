Pátio Higienópolis Apresenta Campanha para Dia das Mães

Nesse período, a cada $ 600 em compras, o cliente poderá trocar por um kit com dois produtos da linha Verbena L'Occitane en Provence, até o final da promoção, ou enquanto durarem os estoques. São permitidas duas trocas de comprovantes por cupons da campanha por CPF. Teremos dois postos de trocas no estacionamento Vip ( piso Buenos Aires), onde também é localizado o serviço de drive-thru e outro no piso Vilaboim próximo da Le Lis Blanc.

O Pátio Higienópolis segue todas as normas sanitárias recomendadas pela OMS e o Plano São Paulo de Contingência. Informações sobre horário de funcionamento, no site www.patiohigienopolis.com.br; para novidades das lojas e dicas de presentes para Mães, basta acessar as redes sociais do shopping (@patiohigienopolis).

Com cerca de 300 operações, o Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas as áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro Folha, o Museu Paço das Artes (com acesso temporário pelo shopping) e a Casa Higienópolis (conhecida como Casarão Nhonhô Magalhães), imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis.

