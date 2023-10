Pátio Higienópolis Ilumina Fachada de Rosa, em apoio à campanha de conscientização sobre câncer de mama

- O câncer de mama é uma das principais causas de morte, por câncer, em mulheres

- Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é de até 95%

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- No mês internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Shopping Pátio Higienópolis está com suas fachadas e a cúpula do empreendimento iluminadas em rosa, até 30 de outubro, com o objetivo de chamar a atenção para a importância da campanha Outubro Rosa.

O câncer de mama é um dos mais frequentes em mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número estimado de casos novos de câncer de mama no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, é de 73.610 casos, correspondendo a um risco estimado de 66,54 casos novos a cada 100 mil mulheres1.

As lojas também participam da campanha, variando de operação para operação, com destaque para peças em tom rosa, em vitrines decoradas especialmente para a data.

Para mais informações, basta acessar www.patiohigienopolis.com.br e seguir @patiohigienopolis nas redes sociais.

O Shopping Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, São Paulo.

Sobre o Pátio Higienópolis

Com 287 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Museu Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis.

#patiohigienopolis

Referências

1 - https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2243612/Outubro_Rosa.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

SOURCE Shopping Pátio Higienópolis