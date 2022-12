Pátio Higienópolis inicia promoção de Natal "Compre e Ganhe" e sorteio de vale-compras

Com decoração interativa, em que os brinquedos na árvore de Natal "ganham vida", inspirada na história de Soldadinho de Chumbo, o empreendimento conta também com oficinas de Natal temáticas e plantão de Papai Noel

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Além da tradicional decoração natalina e uma programação exclusiva recheada de atrações para toda a família, o Pátio Higienópolis inicia sua promoção "Compre e Ganhe": os clientes que realizarem compras no valor acima de R$ 950 serão presenteados com um panetone exclusivo de 908 gramas Pati Piva, no sabor Triplo Cacau. É permitida uma troca por panetone, por CPF, durante todo o período da promoção (ou disponibilidade de estoque). A cada R$ 950, o cliente também recebe cupons para participar do sorteio de quatro vale-compras, no valor de R$ 25 mil cada.

Decoração de Natal do Pátio Higienópolis – Foto de Marcelo Donatelli/Divulgação

As normas completas para participação estão afixadas no Posto de Troca (Piso Vilaboim). O sorteio de vale-compras será dia 27 de dezembro, presencialmente.

Oficinas de Natal - A recreação infantil associa a tradicional história do soldadinho de chumbo com recursos de Realidade Aumentada: as crianças de até 12 anos poderão colorir os personagens da história e vê-los ganhar vida, como no conto de Andersen. Mais informações da programação podem ser acessadas por meio do site www.patiohigienopolis.com.br e @patiohigienopolis

Horário Especial - A partir de 15 de dezembro, o Pátio Higienópolis adota horário especial, até 23 horas (domingo, 18 de dezembro, até às 20h).

Serviço:

Shopping Pátio Higienópolis, Avenida Higienópolis 618, São Paulo

Decoração Interativa Soldadinho de Chumbo (Piso Veiga Filho) –De segunda a sábado, das 10h às 22; domingos e feriados, das 12h às 20h. Passeio de trenzinho ao pé da árvore: recomendado para crianças a partir de 3 anos de idade (duração aproximada do circuito de 3 minutos). Horários especiais a partir de 15 de dezembro

Conversa com Papai Noel (Piso Vilaboim) - Até 23 de dezembro, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. Em 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Oficina de Natal com Realidade Aumentada (Piso Buenos Aires, próximo à Smart Pet ) Em dezembro, de segunda a sábado das 12h às 20h; domingos e feriados, a partir das 14h; 24 de dezembro, até às 18h.

Com cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Museu Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, www.patiohigienópolis.com.br e @patiohigienopolis (redes sociais).

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

