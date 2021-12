Pátio Higienópolis promove ação de responsabilidade social no Natal 2021

Os valores das contribuições variam entre R$ 20,00 e R$ 500,00, mas também é possível doar outro valor acima de R$ 500,00. As doações podem ser feitas de forma única ou mensal, por meio de cartão de crédito ou boleto. A BSocial é responsável por garantir que as doações cheguem à instituição selecionada. A empresa emite relatórios financeiros da campanha para efetuar prestação de contas para as organizações e para o Pátio Higienópolis.

Mais informações sobre as iniciativas de responsabilidade social da companhia e como ajudar podem ser encontradas no site www.patiohigienopolis.com.br .

Sobre o Shopping Pátio Higienópolis

Com cerca de 300 operações, o Shopping Pátio Higienópolis abriga, em seu complexo, também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas as áreas a céu aberto, com vegetação natural, o Paço das Artes e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do shopping. O shopping fica à avenida Higienópolis, 618, com entrada alternativa pela Rua Veiga Filho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711699/IMG_9684.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

