Pátio Higienópolis Traz de Volta Festival do Vinho em Dois Dias de Degustação

SAO PAULO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os apreciadores de um bom vinho já têm um programa obrigatório: dias 16 e 17 de setembro (sexta e sábado), acontece o Festival do Vinho, organizado pelo Pátio Higienópolis, que reúne vinícolas e importadoras com rótulos de diferentes regiões produtoras do mundo, entre brancos, espumantes, tintos e rosés. Entre as vinícolas e importadoras confirmadas estão World Wine, Salton, Grand Cru, Mistral, La Pastina, Familia Kogan, Guatambu, Italy's Wine, 4U.Wine, Zahil, Anima Vinum, entre outras. As importadoras e vinícolas oferecerão, dentro do evento, preços e descontos especiais que variam de rótulo para rótulo.

Festival do Vinho Pátio Higienópolis

No Festival do Vinho, será possível degustar os vinhos e conversar com especialistas sobre as diferenças entre uvas, procedências, safras e conhecer as harmonizações mais indicadas.

O valor do ingresso é de R$ 150,00 (por dia/por pessoa) e dá direito à degustação de todos os rótulos. Venda antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

SERVIÇO:

Festival de Vinhos – 16 e 17 de setembro, das 17h às 22h - Pátio Higienópolis, Piso Pacaembu (Boulevard) – Av. Higienópolis, 618, São Paulo -SP Proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Ingressos : R$ 150,00/por pessoa/por dia - venda antecipada pela plataforma Sympla e também na recepção do evento. Evento sujeito à lotação máxima.

Sobre o Pátio Higienópolis - Com cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Pátio Higienópolis abriga o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, www.patiohigienópolis.com.br e @patiohigienopolis (redes sociais). Fica à Avenida Higienópolis, 618 (São Paulo, SP)

