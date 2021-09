Pátria Investimentos e Moneda se unem para criar a plataforma líder de investimentos em Private Equity, Infraestrutura e Crédito na América Latina

A transação aumentará a oferta de produtos, expandirá o alcance geográfico, diversificará as exposições cambiais e melhorará a distribuição, beneficiando os clientes e impulsionando o crescimento

A plataforma combinada terá aproximadamente US$ 26 bilhões em ativos sob gestão

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, 4 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Pátria Investimentos (PAX: NASDAQ), uma gestora global de ativos alternativos, anunciou hoje sua combinação com a Moneda Asset Management, uma gestora de ativos líder com sede no Chile. Quando concluída, a operação criará uma plataforma de investimentos incomparável na América Latina, com US$ 25,9 bilhões em ativos sob gestão e líder em investimentos em Private Equity, Infraestrutura e Crédito na região.

A transação reforça a oferta de produtos do Pátria ao adicionar a maior plataforma de investimento de crédito da América Latina e criará ainda a gestora de Investimentos Privados em Ações Públicas (PIPE, na sigla em inglês) número um da região. A combinação das duas operações aumenta a exposição geográfica na América Latina por meio da base de clientes e oferta de produtos e abre a oportunidade para vendas cruzadas, aproveitando uma base complementar de investidores.

Com mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão, baseados em crédito e ações, a Moneda é uma das principais empresas de investimento na América Latina, com mais de 25 anos de história e um histórico de desempenho, lucratividade e crescimento no quartil superior. A empresa também conta com uma estratégia de investimento bottom-up robusta que impulsiona a geração alpha.

"Nossa liderança está entusiasmada com a união das duas empresas. Estamos entregando rapidamente a estratégia de expansão que apresentamos durante nossa oferta pública inicial no início deste ano", disse Alexandre Saigh, CEO do Pátria. "Esta transação será cumulativa sobre o lucro por ação do primeiro ano".

A plataforma combinada administrará mais de US$ 9,7 bilhões em Private Equity, US$ 5,5 bilhões em Crédito (dos quais US$ 650 milhões em exposição a Crédito Privado), US$ 5,1 bilhões em Infraestrutura, US$ 2 bilhões em Assessoria e Distribuição, US$ 3 bilhões em PIPE e Ações Públicas e US$ 500 milhões em Real Estate, na maioria dos casos com retornos do quartil superior.

"Complementaridade é a palavra que define esta transação", disse Olimpio Matarazzo, sócio-gerente sênior e presidente do conselho do Pátria Investimentos. "As ofertas de produtos e as exposições geográficas e cambiais são uma combinação perfeita. O Pátria é líder em investimentos de Private Equity e Infraestrutura na América Latina, e a Moneda é a principal investidora de crédito na região. Além disso, as duas empresas têm uma cultura semelhante, baseada na parceria e no atendimento excepcional ao cliente".

"Esta combinação permitirá aproveitar o excelente histórico da Moneda e as capacidades de contratação de negócios para liderar o desenvolvimento de crédito privado na América Latina com experiência local única, e continuar desenvolvendo nossos investimentos estratégicos em ações públicas na região", disse Pablo Echeverría, presidente da Moneda.

"Com o Pátria, nós teremos a oportunidade de expandir vendas cruzadas de produtos, aproveitando uma base complementar de investidores", disse Alfonso Duval, CEO da Moneda. "É importante destacar que as duas empresas são parcerias lideradas por equipes empreendedoras e com mentalidades similares. Há um forte alinhamento cultural entre as equipes já no início", disse Alfonso.

No âmbito do acordo, os sócios da Moneda receberão um adiantamento de US$ 315 milhões, em uma combinação de US$ 128 milhões em dinheiro e US$ 187 milhões em ações ordinárias PAX Classe B. Haverá uma contraprestação adicional a pagar nos anos 2 e 3 após o fechamento, sujeito a certas métricas de retenção para os sócios da Moneda, e um ganho potencial a pagar após 2023, em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias PAX Classe B, sujeito ao cumprimento de determinadas metas de receita e lucratividade.

A transação deve ser concluída até o final de 2021, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais.

Em relação à transação, o Pátria Investimentos contratou a JP Morgan Chase & Co como assessor financeiro, Simpson Thacher & Barlett LLP como assessor de transação e Carey Abogados como assessor no Chile. Moneda contratou a Servicios Financieros Altis S.A. como assessor financeiro, a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como assessor de transações e Barros & Errazuriz Abogados como assessor no Chile.

Conference Call & Webcast

O Pátria realizará uma teleconferência na terça-feira, 7 de setembro de 2021 às 9h00 (Eastern Time) para discutir a transação. A teleconferência pode ser acessada via webcast na seção Eventos no site de RI do Pátria https://ir.patria.com. Uma apresentação detalhada da transação também está disponível no site do RI.

Sobre o Pátria Investimentos

Com mais de 30 anos de experiência em investimentos de sucesso na América Latina e oferecendo produtos nas áreas de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate e Crédito, o Pátria é uma das empresas líderes de investimentos em mercados privados na América Latina em termos de capital captado e uma das maiores gestoras focadas em investimentos na América Latina. Com sólida presença no mercado, procura prover aos investidores produtos de investimentos atrativos que permitem um portfólio diversificado e retornos consistentes. Com US$ 15,8 bilhões de ativos sob gestão e um portfólio composto por mais de 55 empresas e ativos, o Pátria tem dez escritórios nos principais centros financeiros do mundo. Para mais informações, acesse: www.patria.com.

Sobre a Moneda Asset Management

Moneda Asset Management é um dos gestores líderes na América Latina em ativos, com mais de 25 anos investindo em empresas latino-americanas por meio de sua estrutura de capital, implementando uma filosofia de investimento em pesquisa fundamental de longo prazo. A base de investidores da Moneda é formada principalmente por investidores institucionais, entre eles fundos soberanos, fundos de pensão e seguradoras de vida de diferentes regiões, bem como indivíduos de alto patrimônio líquido. Com quase US$ 10 bilhões de ativos sob gestão e uma carteira de crédito e equities, Moneda tem escritórios em Santiago, Nova York e Buenos Aires. A Moneda foi fundada pelos seus sócios em 1994 com o apoio da International Finance Corporation (IFC). Para mais informações, acesse www.moneda.cl.

http://www.moneda.cl



