Patrícia Elias, fenômeno no YouTube, mira em audiência internacional e lança canais em inglês e espanhol

Especialista que comanda o maior canal de estética do país é a primeira brasileira a criar conteúdo sobre o tema com dublagem

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Sabe aquelas receitas caseiras para a pele que passam de geração para geração? Essas misturas de borra de café para esfoliação e o uso da babosa para hidratar o rosto foram as responsáveis pelo império criado pela esteticista dermaticista Patrícia Elias, dentro e fora do YouTube.

Bacharel em Estética e Cosmetologia pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO, Patrícia é especialista em tratamento de hipercromias, flacidez cutânea, saúde da pele, entre outras áreas, e comanda o maior canal de estética do YouTube brasileiro, com mais de 6 milhões de inscritos e cerca de 350 milhões de visualizações no total. Os números da youtuber refletem o grande público alcançado até mesmo fora do nicho de beleza, com as suas receitas rápidas, fáceis e assertivas, além da desmistificação de certos truques estéticos compartilhados em várias redes sociais.

Devido ao enorme sucesso, Patrícia Elias lança este mês mais dois canais com dicas de beleza, dessa vez mirando em sua audiência internacional, com dublagens em inglês e espanhol feitas por Anna Alonso, Bruna Luisa e Camila Andrade e tradução de Cláudio Cordeiro. Nos Estados Unidos, o youtuber e filantropo Jimmy Donaldson, popularmente conhecido como MrBeast, lançou a tendência de canais dublados para atingir o público global, reunindo mais de 2 bilhões de visualizações apenas com os canais dublados em brasileiro e espanhol. Aqui no Brasil, essa aposta ainda é novidade e exclusiva da esteticista.

"Hoje em dia o YouTube é um dos principais caminhos criados pela globalização. Com apenas palavras chaves, podemos encontrar conteúdos sobre todas as esferas possíveis para sanar dúvidas, interesses e até descobrir novos gostos", afirma Patrícia. "Lançar os dois canais dublados partiu da ideia de que a informação que nós, esteticistas, levamos sobre beleza e estética, possui uma linguagem universal e pode ser compartilhada em qualquer lugar".

Patrícia pretende levar os carros chefes de seu canal principal para os canais internacionais, como as receitas caseiras, cuidados com o colágeno, massagem lifting facial, remoção de manchas, cuidados com alopecia, entre outros assuntos. O tema do primeiro vídeo fala sobre a importância da Vitamina C, vídeo que acumula recordes de acesso no seu canal no Brasil e que já está disponível em inglês e espanhol nos canais Patricia Elias in English e Patricia Elias en Español no YouTube.

