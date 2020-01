Patrícia Parada é considera atleta revelação do fisiculturismo

A digital influencer começou a treinar aos 14 anos. Seu primeiro personal foi Xande Negão, o mesmo que treinou a modelo Gracyane Barbosa. "Eu era muito magra e queria mudar meu corpo. Ao longo dos anos comecei a postar minha rotina de exercícios, a evolução que tive com os treinos e com isso meu Instagram bombou. Foi por meio dele que a treinadora Carol Vaz me conheceu e me chamou para treinar com ela", detalhou.

Com a nova personal, Patrícia intensificou os treinou e iniciou sua carreira como atleta. A primeira conquista foi a medalha de ouro na categoria juvenil e a de prata acima de 1,68m no Campeonato Estreantes de Fisiculturismo, promovido pela Federação Fluminense de Fisiculturismo e Fitness (IFBB).

"A Carol Vaz apostou em mim e eu me apaixonei pelo esporte. Treino diariamente, de segunda a segunda, sem folga, para ter um desempenho cada vez melhor", enfatizou a atleta, que apresenta toda a sua preparação para as competições em sua página no Instagram. "Eu mostro a minha rotina de treinos e a minha dieta, que é muito restrita, especialmente quando estou participando de torneios", acrescentou.

Influenciadora

A carreira de digital influencer segue paralelamente à de atleta. É das redes sociais que a carioca tira seu sustento. "Consigo bancar meus gastos todos com o meu Instagram. Tenho patrocinadores bem legais que apostaram na minha trajetória até aqui".

Patrícia usa seu Instagram também para incentivar as pessoas com o seu dia a dia, já que ela mesma era muito magra antes de começar a malhar e hoje é considerada uma das atletas revelação do setor fitness. "É possível conquistar sim o corpo do sonhos", finalizou.

