Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de tennis le plus influent au monde, s'associe à HALO Hydration

La mission de HALO est d'hydrater les athlètes d'élite, les guerriers du bien-être et les styles de vie actifs avec des produits haut de gamme remplis d'électrolytes d'origine naturelle, de 72 oligo-éléments, de vitamines vitales et de puissants stimulants immunitaires.

Patrick, surnommé aimablement « The Coach », est un défenseur de longue date de l'importance d'une hydratation saine en tant qu'élément clé de l'entraînement et de la récupération et soutiendra HALO Hydration en tant qu'ambassadeur mondial alors que HALO continue de perturber l'industrie de l'hydratation. Démontrant son engagement envers la plateforme, HALO Hydration sera le complément d'hydratation préféré de l'Académie Mouratoglou de Nice, en France, ainsi que des centres de tennis Mouratoglou du monde entier (Dubaï, Costa Navarino).

Dans le cadre du déploiement de sa plate-forme d'hydratation, HALO a lancé son dernier produit - des poudres d'électrolyte de qualité supérieure et au goût délicieux, en juillet 2021, et développe des activités DTC et de gros robustes aux États-Unis et en Europe. Le mois dernier, HALO a commencé un déploiement à l'échelle du système chez le géant américain de la vente au détail et en ligne Walmart.

En parlant de ce partenariat, Anshuman Vohra, entrepreneur en série, PDG et cofondateur, a déclaré : « En tant que joueur de tennis passionné moi-même, c'est un immense honneur d'accueillir Patrick dans l'équipe. HALO Hydration a la chance d'avoir à son bord une liste d'athlètes professionnels profondément vénérés, de célébrités et d'investisseurs mondiaux avisés. Le succès inégalé de Patrick, associé à son engagement envers la mission « meilleur pour vous » de HALO, ne manquera pas de compléter ce groupe déjà extraordinaire. J'attends avec impatience son implication dans l'ajout à la croissance déjà explosive de HALO Hydration. »

« La vision d'Anshuman et de l'équipe pour HALO Hydration est claire et simple : permettre aux gens de mieux s'hydrater afin qu'ils puissent récupérer plus rapidement et être à leur meilleur pour être performants. En tant qu'entraîneur et entrepreneur, je me consacre à aider les autres à atteindre leur plein potentiel, et je crois que la santé et l'hydratation sont des éléments clés de ce processus. Je suis ravi de m'associer à une équipe aussi avant-gardiste qui se concentre sur l'amélioration du jeu de l'hydratation », a déclaré The Coach.

Chaque sachet de poudre entièrement naturelle ne contient que 15 calories, seulement 1 g de sucre et est rempli d'électrolytes d'origine naturelle, de 72 oligo-éléments biodisponibles du Grand Lac Salé, de vitamines essentielles (y compris une bonne dose de vitamine C pour l'immunité) et d'autres puissants stimulants immunitaires. Toutes les saveurs sont spécialement formulées pour être délicieuses. Appartenant à des femmes et à des minorités, HALO est basé à New York et disponible au Royaume-Uni sur amazon.co.uk et à travers les États-Unis chez Walmart, halohydration.com et amazon.com. HALO s'efforce de devenir une société B, et l'excellence ESG fait partie de la mission.

À propos de HALO Hydratation

HALO Hydration est le créateur des produits électrolytiques de nouvelle génération, les meilleurs au goût et les meilleurs pour vous, qui hydratent les athlètes d'élite, les guerriers du bien-être et les styles de vie actifs avec des produits haut de gamme entièrement naturels à faible teneur en sucre qui améliorent leurs sensations, leurs performances, et récupérer à un niveau optimal.

À propos de Patrick Mouratoglou

Connu sous le nom de The Coach, Patrick Mouratoglou est l'une des personnalités les plus demandées du tennis. Mouratoglou est le propriétaire de la Mouratoglou Academy, l'académie de tennis n°1 en Europe. Ses premiers anciens élèves comprennent Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov et Anastasia Pavlyuchenkova. En 2013, il croise la route de Serena Williams, l'aidant à passer de géniale à légendaire. Ensemble, ils ont remporté 10 titres du Grand Chelem. Il est le mentor du n°3 de l'ATP Stefanos Tsitsipas et du n°23 de la WTA Coco Gauff, et est largement considéré comme le leader du dépistage de tennis.

En 2020, il fonde UTS (Ultimate Tennis Showdown), une ligue de tennis disruptive. Ensuite, il a créé deux Tennis Centers, en Grèce et à Dubaï, en partenariat avec certains des hôtels et resorts les plus prestigieux au monde. Il a également été consultant TV pour ESPN, Eurosport et Fox Asia. Porté par sa passion, sa détermination, et une envie de redonner à ceux qui rêvent d'atteindre le plus haut niveau du tennis, Mouratoglou est devenu l'égérie du tennis de demain.

