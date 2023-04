Patty Arvielo y Sonia Guzmán Son Los Rostros Del Cambio En El Liderazgo Empresarial De Las Mujeres Latinas En Los Estados Unidos

MIAMI, 12 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Carson Life, Inc., una empresa dedicada a ofrecer productos naturales de salud y belleza enfocada al mercado hispano, celebra la incorporación de la líder de los negocios latina y una de las mujeres líderes más destacadas de la nación, Patty Arvielo, como inversionista, mentora y nueva integrante de la Junta Directiva.

Sonia Guzmán y Patty Arvielo

Conocida principalmente por su ascenso al éxito como cofundadora de la que ahora es la mayor empresa hipotecaria privada, propiedad de una mujer latina en los Estados Unidos, New American Funding, Arvielo ha recibido varios reconocimientos, entre los que destaca su inclusión en la lista Forbes de las 50 Mujeres Más Exitosas de 2022 en la categoria de Dinero. Es integrante activa de la Junta Directiva de varias organizaciones que se enfocan directamente en el impacto económico para los hispanos e históricamente ha apoyado a empresas fundadas por latinas, convirtiéndose más recientemente en Socia y Presidenta de la establecida plataforma y comunidad digital latina #WEALLGROW.

Para la fundadora de Carson Life, Sonia Guzmán, quien creó la empresa para atender las necesidades culturales de los hispanos en la categoría de belleza y bienestar, la incorporación de Arvielo juega un papel clave para la empresa en este momento. "Patty es el mejor modelo a seguir para las emprendedoras latinas. Es una pionera de los negocios que se ha forjado a sí misma y su historia es fascinante y muy inspiradora. Una de sus misiones es empoderar a otras emprendedoras latinas como yo para que sigan sus sueños. Ha hecho un trabajo increíble abriendo camino y ayudando a construir un futuro mejor para todas nosotras", dijo Guzmán.

En 2013, Guzmán fundó Carson Life Inc. e introdujo más de 50 productos hechos por y para latinos, para el cuidado del cabello, de la piel, salud y nutrición deportiva todos personalizados de manera única para mujeres, hombres y familias de origen hispano. Guzmán, motivada por la emoción de dar vida a una idea audaz, cuenta con más de 15 años de experiencia en ventas y mercadotecnia en empresas de la lista Fortune 500 y está dispuesta a encabezar un nuevo movimiento en belleza y nutrición. En la actualidad, la empresa es propietaria de dos marcas propias, Carson Life y Eva+Avo, y sus productos se pueden encontrar en más de 9.000 tiendas minoristas de algunas de las cadenas más importantes de Estados Unidos y Puerto Rico, así como en línea.

La población hispana es una de las de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con 50 millones de personas, y se prevé que alcance los 130 millones en 2050. Aun así, las empresas estadounidenses de belleza y bienestar descuidan en gran medida las necesidades de este creciente segmento de consumidores, comercializando mayormente productos que están diseñados para la población no hispana. Después de perder a un familiar cercano debido al cáncer, Guzmán reconoció la falta de productos de salud y bienestar de calidad disponibles para su comunidad, que respetaran la esencia y las tradiciones de la cultura latina, por lo que decidió hacer un cambio. Líderes hispanas como Sonia Guzmán abren el camino para un cambio positivo en el panorama empresarial de Estados Unidos, a la vez que crean productos poderosos que atienden las necesidades de comunidades que antes pasaban desapercibidas.

El rápido crecimiento de la marca y la positiva aceptación por parte de la comunidad crearon una demanda que ahora se ha extendido a más de 9.000 puntos de venta. Garantizar el éxito de estos nuevos socios minoristas requería capital de riesgo, un obstáculo que continúa siendo uno de los más difíciles de superar para las fundadoras latinas, especialmente teniendo en cuenta que sólo el 0.4% de todo el financiamiento disponible en capital de riesgo de Estados Unidos se destina a este grupo demográfico. A pesar de los esfuerzos para atraer más atención a la brecha de financiamiento, las cifras están disminuyendo en cuanto al financiamiento para mujeres en los Estados Unidos, pasando del 2% del capital de riesgo total en 2021 al 1.9% en 2022, una estadística por la que Guzmán no quiere que las latinas se desanimen. Históricamente, hay muy pocas fundadoras latinas de empresas de productos de gran consumo que hayan recaudado inversión de capital de riesgo en Estados Unidos, y Guzmán encabeza esa lista. Líderes como Patty Arvielo están abriendo las puertas para que las latinas prosperen y tengan éxito. Arvielo está ayudando a cambiar las estadísticas en los Estados Unidos apoyando e invirtiendo en otros negocios liderados por mujeres latinas.

"¡Estoy feliz de invertir en Carson Life y en Sonia Guzmán, lo cual me da la oportunidad de seguir mi misión de alentar y apoyar a las Latinas! Soy una gran creyente en el espíritu emprendedor, pero a menudo ese camino puede ser muy solitario, aún más cuando se es una fundadora latina; quiero asegurarme de que me vean como una mentora de confianza para que otras mujeres no se sientan solas en su camino como emprendedoras. Estoy emocionada de ser parte del viaje de Sonia, ella es una mujer impresionante y me emociona verla hacer crecer su imperio", dijo Arvielo.

Juntas, Arvielo y Guzmán se convierten en uno de los pocos dúos de mujeres latinas que se han forjado a sí mismas en el mundo de la belleza y que han batido récords de capital de riesgo y expansión. La empresa utilizará esta inversión y la mentoría brindada por Arvielo para apoyar la creciente demanda y expansión de los productos de las marcas de Carson Life.

Acerca de Carson Life Inc.:

Carson Life, Inc. es una empresa dedicada a ofrecer productos naturales de salud y belleza enfocada al mercado hispano. La empresa cuenta actualmente con dos marcas propias: Carson Life y Eva+Avo. Los productos de Carson Life incluyen propuestas en las categorías de cuidado del cabello, pérdida de peso, cuidado de la piel, vitaminas y rejuvenecimiento. La marca Carson Life ofrece productos de alta calidad con ingredientes naturales a precios accesibles.

Eva+Avo es una marca ecológica y sostenible para el cuidado del cabello y el cuerpo, elaborada con ingredientes naturales como aguacate, romero, cacao, vitaminas y hierbas místicas. En este sentido, rendimos homenaje a la naturaleza rica y abundante de los paisajes Latinoamericanos y al espíritu de la mujer latina.

Actualmente los productos se pueden encontrar en más de 9.000 tiendas minoristas tales como Walmart, Walgreens, HEB, Target, Giant Eagle y CVS en los Estados Unidos y Puerto Rico. También a través de Walmart.com, Target.com, Amazon y CarsonLife.com.

Contacto con los medios:

Departamento de Prensa

[email protected]

(786) 446-8514

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052308/Carson_Life_Sonia_Guzman_Patty_Arvielo.jpg

FUENTE Carson Life

SOURCE Carson Life