Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide : la décision de la Commission européenne concernant les gardiens est un pas important vers un marché numérique équitable

LISBONNE, Portugal, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- « La décision de la Commission européenne marque une étape importante dans la mise en place d'un écosystème numérique plus équilibré », a déclaré Paulo Trezentos, PDG et cofondateur d'Aptoide, la principale boutique d'applications indépendante qui compte plus de 100 MAU. « C'est un grand pas en avant pour garantir une concurrence loyale et de meilleures opportunités pour les boutiques d'applications et les développeurs de jeux mobiles. »

La décision de la Commission européenne de désigner six géants de la technologie comme « gardiens » en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA) est une grande victoire pour Aptoide et d'autres petites boutiques d'applications.

La loi sur les marchés numériques définit les « gardiens » comme de grandes plateformes en ligne qui occupent une position forte sur le marché et peuvent servir de passerelle entre les entreprises et les consommateurs.

Les six « gardiens » désignés par la Commission sont Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta (anciennement Facebook) et Microsoft.

Le DMA impose un certain nombre d'obligations aux « gardiens », notamment :

Interdire les pratiques anticoncurrentielles, comme l'auto-référencement et les ventes liées ;

Assurer aux entreprises un accès équitable et non discriminatoire à leurs plateformes ;

Permettre aux entreprises de communiquer et de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux ;

Offrir aux utilisateurs plus de choix et de contrôle sur leurs données.

La DMA autorise également la Commission à imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise en cas de non-respect des règles.

« La DMA créera des conditions équitables pour tous les acteurs du marché des boutiques d'applications de se battre à armes égales, en donnant aux petits développeurs une chance équitable de rivaliser avec les géants de la technologie », a déclaré M. Trezentos.

Álvaro Pinto, directeur de l'exploitation et cofondateur d'Aptoide, a déclaré que « la décision de la Commission européenne donnera aux utilisateurs plus de choix et de contrôle sur les applications qu'ils utilisent ».

« Aptoide se félicite de cette décision et se réjouit de travailler avec la Commission pour garantir une application efficace de la DMA », a ajouté Álvaro Pinto.

L'impact de la DMA sur le marché des magasins d'applications

La DMA devrait avoir un impact significatif sur le marché des magasins d'applications. En interdisant les pratiques anticoncurrentielles et en garantissant un accès équitable et non discriminatoire à leurs plateformes, la DMA permettra aux petits magasins d'applications de rivaliser plus facilement avec les géants de la technologie. Les utilisateurs auront ainsi plus de choix et de contrôle sur les applications qu'ils utilisent.

La DMA exigera également des « gardiens » qu'ils permettent aux entreprises de communiquer et de promouvoir leurs offres auprès des utilisateurs finaux. Les petits développeurs pourront ainsi atteindre un public plus large et entrer plus efficacement en concurrence avec les géants de la technologie.

Un écosystème plus sain et plus fort

En tant que principale boutique d'applications indépendante, Aptoide a critiqué avec force les géants de la technologie et leur domination du marché des boutiques d'applications. À la suite de la décision de la Commission européenne de désigner six géants de la technologie comme « gardiens » dans le cadre de la DMA, l'entreprise espère maintenant que l'écosystème des boutiques d'applications sera plus sain, plus fort et plus diversifié, ce qui profitera aux utilisateurs comme aux développeurs.

