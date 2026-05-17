Pavillon de la Chine à la 61e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia - avec une exposition sur le thème « Dream Stream »

VENISE, Italie, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'exposition Dream Stream au pavillon de la Chine à la 61e Exposition internationale d'art – La Biennale di Venezia – a ouvert ses portes le 8 mai. Elle est organisée par le ministère de la culture et du tourisme de la République populaire de Chine, le musée d'art de l'Académie des arts de Chine (CAA) étant l'institution chargée de la conservation. Sous la direction du professeur Yu Xuhong, président de la CAA et directeur du musée d'art de la CAA, l'équipe de conservateurs révèle les lignées culturelles orientales à l'ère numérique.

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Intitulé Dream Stream, le pavillon de la Chine prend le flux comme métaphore directrice et le rêve comme horizon expérientiel. En dialogue avec le ton introspectif du thème général de la Biennale, In Minor Keys, il déploie une poétique de la fluidité afin d'articuler une conversation entre la philosophie orientale et l'art contemporain. Dream Stream tire son nom de Dream Stream Essays de Shen Kuo, un érudit de la dynastie des Song du Nord. Rassemblant calligraphie, vidéo, installation et technologies de pointe, l'exposition présente une scène artistique immersive qui « synthétise l'ancien et le moderne, relie la Chine et le monde, et intègre l'art et la science ». Moments forts : Black Myth: Wukong de Game Science , qui fait ses débuts sur une plateforme artistique internationale en tant que jeu artistique ; l'installation à grande échelle 2027 Shen Kuo, créée par l'équipe du mégaprojet de MSG, qui s'inspire de la forme du long rouleau peint de l'art traditionnel chinois ; l'installation spatiale Liangzhu Highlight, créée par les artistes Zheng Jing, Wu Junyong et leurs équipes en collaboration avec les scientifiques de Zhejiang Lab, projette une lumière dynamique depuis les hauteurs vers le sol. La sculpture extérieure Symbiosis de l'artiste Xu Jiang, où des tournesols et des lotus entrelacés symbolisent l'apprentissage mutuel des civilisations ; l'écriture cursive géante Free and Easy Wandering du calligraphe Wang Dongling, avec un robot coécrivant les caractères « Dream Stream » ; la dernière œuvre de Yang Fudong, Solitary Hill, Plantain Rain, qui rend hommage aux traditions de réclusion de la dynastie Song grâce à des techniques mêlant plusieurs médias artistiques.

Le vice-premier ministre italien et ministre des infrastructures et des transports Matteo Salvini, le président de La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco et d'autres invités de marque en ont fait l'éloge. Le commissaire d'exposition et président de la CAA, Yu Xuhong, a exprimé son espoir que les visiteurs du pavillon de la Chine puissent échanger en face à face et de cœur à cœur, faire l'expérience de la poésie et de la vitalité de la culture chinoise, et apprécier la tension ainsi que la chaleur de l'art à l'ère de l'intelligence artificielle.

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