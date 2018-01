Paweł Gieryński promu au poste d'associé directeur général chez Abris Capital Partners

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555735/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg )

Abris Capital Partners a été cofondée par Neil Milne et George Swirski en 2007 en tant que société de gestion indépendante de fonds de placement privés ciblant les opportunités de marché intermédiaire en Europe centrale et orientale. La même année, Paweł Gieryński a rejoint Abris en tant que partenaire. La promotion de M. Gieryński au poste d'associé directeur général salue sa contribution à la croissance fructueuse d'Abris et lui confère un rôle plus large dans le développement stratégique et la gestion de la société.

« Paweł a rejoint l'équipe d'Abris au moment de sa création et s'est depuis forgé une réputation de professionnel remarquable, dont l'expérience et l'enthousiasme ont grandement contribué au développement rapide de nos activités. Il a non seulement été responsable de la création et de la mise en œuvre de nombreux projets d'investissement passionnants, mais il a également contribué à la constitution de l'équipe d'investissement d'Abris et au développement de sa culture, qui est un ingrédient indispensable à notre succès. Nous sommes convaincus qu'Abris bénéficiera de l'engagement accru de Paweł dans la gestion de l'entreprise », ont commenté George Swirski et Neil Milne.

Paweł Gieryński a ajouté : « Selon moi, Abris Capital Partners s'est imposée comme la première société de taille moyenne dans la région ! Nous avons réuni une équipe exceptionnelle et hautement efficace suivant des normes d'investissement responsable. Je suis certain que nous pouvons accroître et développer davantage nos opérations et ainsi soutenir et assister les entreprises les plus intéressantes d'Europe centrale et orientale. »

La promotion de Paweł Gieryński fait suite au succès de la dernière campagne de collecte de fonds menée par Abris en octobre 2017. Le nouveau fonds - Abris Fund III - vise, comme les fonds précédents, les opportunités en Europe centrale et orientale et a obtenu des engagements pour un montant de plus de 500 millions d'euros auprès d'un large éventail d'investisseurs internationaux.

Contexte

Abris Capital Partners est une société de gestion indépendante de fonds de placement privés qui investit en Europe centrale et orientale. Depuis sa création en 2007, Abris a obtenu des engagements cumulés pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros de la part de ses investisseurs, qui ciblent tous des opportunités de marché intermédiaire en Europe centrale et orientale.

Au cours des 10 dernières années, les fonds Abris ont investi dans des entreprises locales de taille moyenne, dotées de fondamentaux solides et d'un potentiel de développement exceptionnel. L'engagement financier typique d'Abris à l'égard de ces sociétés varie entre 30 et 75 millions d'euros, et consiste généralement en l'acquisition d'une participation majoritaire et une période de détention ciblée de 3 à 5 ans.

Depuis 2007, les fonds Abris ont réalisé plus de 22 investissements, notamment en Pologne, dont Siódemka (services de livraison de colis), Novago (recyclage des déchets), Masterlease (gestion de flotte de véhicules) et Alumetal (recyclage de l'aluminium). Les deux derniers sont cotés à la Bourse de Varsovie. Ailleurs dans les pays d'Europe centrale et orientale, d'autres entreprises prospères étant la propriété d'Abris comprennent UrgentCargus (Roumanie) et AAA Auto (République Tchèque).

