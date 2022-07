PAX.WORLD : LE « MÉTAVERS DE L'ANNÉE » LANCE SA PREMIÈRE VENTE PUBLIQUE DE TERRAINS

Le lancement commercial de pax.world offre aux premiers utilisateurs une chance d'acquérir des terrains pour une durée limitée. Il donnera un accès exclusif à la plateforme de métavers ouvert de pax.world, où les utilisateurs créent des avatars 3D réalistes et construisent sur leur terrain grâce à une boîte à outils de pointe, accessible à toute personne ayant une connexion Internet, via un navigateur, sur n'importe quel appareil.

pax.world a lancé des partenariats anticipés, parmi lesquels une série de collaborations avec des architectes de renommée mondiale ; la première de ces collaborations était avec Grimshaw Architects pour la création de gigantesques et magnifiques plateformes d'échanges professionnels, commerciaux, culturels et sociaux appelés « Metaserai » - inspirée des « Caravansérails », les anciennes auberges situées aux abords des routes commerciales.

Le fondateur Frank Fitzgerald a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux membres de pax.world dans notre communauté grâce à la première grande vente publique de terrain. pax.world est une plateforme créée pour permettre au commerce, à la culture, à l'éducation et à la communauté de s'épanouir dans un environnement virtuel technologiquement sophistiqué. Nous espérons que nos utilisateurs contribueront à faire de pax.world un espace social que nos propriétaires de jetons gouverneront via notre DAO. Nous sommes heureux d'annoncer la participation de nouveaux architectes et partenaires de renom, alors que nous sommes en train de finaliser pax.world. »

La première vente de pax.world propose 500 tuiles allant de 0,6 à 5,5 ETH, permettant aux premiers utilisateurs d'accéder de façon anticipée à ce tout nouveau métavers. L'ambition de pax.world est de faire évoluer le concept de métavers vers un monde virtuel qui fonctionne réellement comme une civile, gouvernée librement et équitablement par une Organisation Autonome Décentralisée (DAO).

Les premiers propriétaires fonciers de pax.world seront membres du 500club et recevront un NFT en édition limitée qui leur permettra d'accéder aux prestigieuses îles de pax.world et aux conférences et événements VIP.

Pax.world a déjà rencontré un succès industriel après avoir reçu le premier prix du « Métavers de l'année » décerné par AIBC et en tant que membre du consortium Métavers Standards Forum.

À propos de pax.world

pax. world est une plateforme qui vous permet de créer votre propre métavers et un méta-univers qui permet aux parties intéressées de se développer et d'interagir au sein d'une île virtuelle. Dans pax.world, les utilisateurs peuvent construire des établissements éducatifs, des entreprises et bien davantage.

