Paxful y Money On Chain se asocian para brindarles a los usuarios latinoamericanos una mayor libertad financiera

BUENOS AIRES, Argentina, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Paxful - el mercado online seguro para comprar y vender criptomonedas entre personas- decidió listar el Dollar on Chain, de Money On Chain con el objetivo de proporcionarles a todos los usuarios latinoamericanos, especialmente de Argentina, la posibilidad de operar con la primera moneda estable con garantía de Bitcoin cuyo valor es siempre equivalente a 1 USD, facilitando el acceso a un nuevo sistema financiero: accesible para todos, transparente y abierto.

"Hemos notado cómo las criptomonedas se consolidan cada vez más en la Argentina y en la región LATAM. Este año registramos en el país un crecimiento anual del 493% en el volumen de transacciones con BTC en nuestra plataforma comparado con el 2019, mientras que en el resto de latinoamérica el incremento fue en promedio del 156% anual, es por ello que consideramos que este tipo de acuerdos resulta clave para ofrecerle a nuestros usuarios más garantías para proteger sus bitcoins de la volatilidad" explicó Magdiela Rivas, Gerente para Latinoamérica de Paxful.

La asociación con Money On Chain fue anunciada en Labitconf 2020 -la conferencia sobre Bitcoin y Blockchain más importante de Latinoamérica - en donde Paxful participó en un panel sobre cómo comprar cripto entre personas de manera segura. Allí, Rivas expresó: "este acuerdo beneficiará a los usuarios de ambas plataformas. Quienes operen a través de Paxful podrán comprar DoC con BTC sin la necesidad de salir de la plataforma; por su parte, los usuarios de Money On Chain podrán convertir DoC en BTC eligiendo la cantidad que quieren pagar y no la cantidad impuesta por un intercambio regular".

Para celebrar esta alianza, las compañías llevarán a cabo un sorteo para sus usuarios en Latinoamérica. Quienes realicen una transacción de compra o venta de BTC en Paxful usando DoC como método de pago, participarán por un total de diez premios de 25 USD en BTC. El sorteo estará vigente del 9 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 inclusive, los ganadores serán anunciados por las redes sociales de Paxful el 12 de enero de 2021.

"Estamos muy contentos de haber realizado este nuevo acuerdo con una de las principales plataformas globales de intercambios peer to peer como lo es Paxful. Para nosotros es muy importante ofrecerle a aquellos usuarios que tienen DoC cada vez más opciones para intercambiar sus tokens por bitcoin" concluyó Max Carjuzaa, Co-Founder de Money On Chain.

Sobre Paxful

Paxful es el mercado online seguro para comprar y vender criptomonedas entre personas, ofreciendo más de 300 formas de pago.

La compañía, que fue fundada en 2015 por Ray Youssef y Artur Schaback, tiene más de 4.5 millones de usuarios en todo el mundo quienes pueden comprar y vender bitcoin al instante y de manera segura.

La misión de Paxful es empoderar a los 4.000 millones de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a servicios bancarios, para que puedan tomar el control de su dinero mediante las transacciones entre pares.

Como parte de su compromiso corporativo, Paxful también lanzó #BuiltWithBitcoin, una iniciativa de bien social que busca construir 100 escuelas financiadas enteramente por bitcoins.

Sobre Money On Chain

Money On Chain busca traer bitcoin a la adopción masiva. Con ese objetivo ofrece soluciones para satisfacer las necesidades de distintos tipos de usuarios: una stablecoin completamente colateralizada en bitcoin (DoC), un bitcoin en esteroides (BPro) y una vertiginosa opción bitcoiner para los amantes del trading apalancado (BTCx). Todo esto, sin requerir entregar las claves privadas. Para hacerlo posible desarrolló un modelo matemático-financiero único que demostró solidez aún en situaciones extremas de mercado.

FUENTE Paxful and Money On Chain

