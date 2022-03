PAYSEND AMPLIA SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO INTERNACIONAL PARA COLÔMBIA COM MOVii

MIAMI, 2 de março de 2022 /PRNewswire/-- A Paysend, pioneira em transferências de cartão para cartão e plataforma de pagamentos internacionais, anunciou hoje a expansão de seus serviços de transferência de dinheiro internacional para a Colômbia com a MOVii, um serviço de carteira móvel líder na Colômbia. Utilizando a empresa global de infraestrutura de pagamentos Terrapay, a Paysend permitirá que os clientes dos EUA e da Europa enviem dinheiro para seus entes queridos por meio de carteiras móveis MOVii, além de ajudar colombianos desbancarizados ou que têm conta bancária a realizar transações financeiras de seu telefone celular, em tempo real.

Transferir dinheiro internacionalmente pode ser desafiador e demorado, uma vez que as transferências de banco para banco geralmente levam vários dias, e a prevenção de fraudes e a conversão de moeda adicionam mais tempo e complexidade ao processo de transferência de dinheiro. Utilizando os serviços da Terrapay e da MOVii, os clientes da Paysend nos EUA e na Europa poderão enviar dinheiro para amigos e familiares na Colômbia de forma rápida, segura e conveniente.

Jairo Riveros, diretor de estratégia e diretor administrativo da Paysend para os EUA e América Latina, disse: "As remessas globais exercem um papel importante no desenvolvimento econômico da América Latina. As transferências monetárias transfronteiriças não apenas aumentam as oportunidades de investimento e o crescimento na região, mas também ajudam a reduzir a pobreza. Como quase metade das transferências de dinheiro digital da Paysend são enviadas dos EUA para a Colômbia, estamos sempre buscando novas maneiras de ajudar nossos clientes a se manterem conectados aos entes queridos e minimizar quaisquer encargos."

As transferências internacionais com depósitos em carteiras ou contas bancárias são essenciais para alcançar maior inclusão e educação financeira. Com os serviços bancários tradicionais evoluindo para se tornarem cada vez mais digitalizados, as transferências de dinheiro digital continuarão a crescer ano após ano e facilitarão as transações financeiras mais importantes na Colômbia.

Alex Bessonov, diretor de desenvolvimento de rede e parcerias estratégicas do grupo Paysend, disse: "Este foi outro passo importante na expansão dos recursos da Paysend na América Latina. Ao fazer a parceria com as carteiras móveis Terrapay e MOVii, estamos empenhados em oferecer pagamentos peer-to-peer acessíveis e de baixo custo para nossos clientes dos EUA e da Europa e permitir que eles transfiram dinheiro para seus amigos e familiares na Colômbia."

Hernando Rubio, CEO da MOVii, disse: "Nos últimos anos, vimos como a migração de colombianos para diferentes partes do mundo cresceu e, da mesma forma, aumentou o envio de remessas para familiares. Por isso, ao estabelecer uma parceria com a Paysend, a MOVii deseja facilitar a vida daqueles que recebem recursos de seus amigos e familiares. Os usuários poderão acessar seu aplicativo ou site e enviar remessas para a Colômbia, debitando seu cartão de débito ou crédito com taxas muito baixas. E estamos felizes em saber que, juntos, vamos mudar a vida de milhões de colombianos."

Com a confiança de mais de seis milhões de consumidores em mais de 150 países em todo o mundo, a Paysend cresceu 14.498% nos últimos quatro anos e é uma das FinTechs de crescimento mais rápido do mundo.

A MOVii é a primeira plataforma de dinheiro 100% digital da Colômbia que visa revolucionar a inclusão financeira, tornando mais fácil para as pessoas pagar e utilizar seu dinheiro digitalmente e sem burocracia.

Por um período limitado de 30 dias, o Paysend está oferecendo transferências para carteiras MOVii sem cobrar taxas. Para começar a enviar dinheiro para a Colômbia, baixe o aplicativo Paysend na App Store ou Google Play, ou acesse www.paysend.com para saber mais.

SOBRE A PAYSEND

A Paysend é um ecossistema de pagamento global integrado de última geração que permite que consumidores e empresas paguem e enviem dinheiro on-line em qualquer lugar, de qualquer forma e em qualquer moeda. A Paysend está sediada no Reino Unido e tem alcance global. A empresa foi formada em abril de 2017 com uma missão clara de mudar a forma como o dinheiro é movimentado em todo o mundo. Atualmente, a Paysend oferece suporte à operabilidade de rede cruzada globalmente por meio da Mastercard, Visa, China UnionPay e ACH (câmara de compensação automatizada) local e outros sistemas de pagamento, oferecendo mais de 40 métodos de pagamento para PMEs on-line.

A Paysend pode enviar dinheiro para mais de 150 países em todo o mundo e atraiu mais de cinco milhões de consumidores para sua plataforma. Como uma plataforma global de pagamentos de ponta a ponta, a Paysend conta com sua própria rede global de bancos e sistemas de pagamento internacionais e locais e tem parcerias com as principais redes internacionais de cartões Visa, Mastercard e China Union Pay como membro principal e processador certificado.

Para mais informações, acesse https://paysend.com.

