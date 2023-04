Paysend expande recursos de transferência de conta bancária para a América Latina

Expandindo sua lista de países que recebem, a Paysend oferece mais opções para os clientes dos EUA enviarem fundos para destinatários latino-americanos de forma rápida, segura e por uma taxa baixa

MIAMI, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Paysend, pioneira de cartão a cartão e plataforma de pagamentos internacionais, está solidificando seus serviços de transferência de dinheiro para a América Latina, permitindo que clientes dos EUA enviem dinheiro para a América Latina com rapidez, segurança e por um taxa baixa através de transferências para contas bancárias. Desde o lançamento de transferências para contas bancárias na República Dominicana, Haiti, Jamaica e México em 2022, os clientes dos EUA agora poderão transferir dinheiro para contas bancárias de amigos e entes queridos na Bolívia, Colômbia, Peru, Uruguai, Brasil, Chile e Argentina.

"Na Paysend, entendemos que as remessas desempenham um papel importante para nossos clientes no apoio a seus entes queridos", disse Jairo Riveros, título, Paysend. "Devido às condições macroeconômicas atuais, a transferência de fundos desempenha um papel ainda mais importante, porque está sendo usada para atender às necessidades como alimentos e habitação. Ao oferecer transferências de carteira cartão para cartão, cartão para banco ou cartão para digital, estamos tornando mais fácil e acessível para nossos clientes dos EUA enviarem dinheiro de volta para casa quando seus entes queridos mais precisam".

Capacitando as comunidades sem serviços bancários na América Latina

Atualmente, 70% da população da América Latina permanece sem acesso a serviços bancários. Com a missão de melhorar a inclusão financeira em todo o mundo e apoiar migrantes que desejam enviar dinheiro de volta para casa, a Paysend engajou-se para oferecer transferências de baixo custo, rápidas e seguras para a comunidade, uma vez que as pressões econômicas atuais dificultaram ainda mais o envio de fundos.

Esta ampliação da oferta vem logo após a Paysend lançar sua solução Paysend Libre, impulsionada pela tecnologia Mastercard Send no ano passado. Com o Paysend Libre, os destinatários não bancários localizados na América Central do Norte (ou seja, Guatemala, Honduras, El Salvador) podem receber e utilizar fundos dos EUA instantaneamente por meio do cartão digital.

Como uma plataforma global de pagamentos de ponta a ponta, a Paysend tem uma sólida rede global de pagamentos que inclui parcerias com as principais redes internacionais de cartões, incluindo Visa, Mastercard e China Union Pay.

Para começar a transferir fundos ou saber mais sobre a missão da Paysend de promover a inclusão financeira para todos, acesse https://paysend.com.

SOBRE A PAYSEND

A Paysend é um ecossistema de pagamento global integrado de última geração, que permite que consumidores e empresas paguem e enviem dinheiro online em qualquer lugar, de qualquer forma e em qualquer moeda. A Paysend é sediada no Reino Unido e tem alcance global, tendo sido criada em abril de 2017 com a missão clara de mudar a forma como o dinheiro é movido em todo o mundo. Atualmente, a Paysend oferece suporte à operabilidade entre redes em todo o mundo nos esquemas de pagamento Mastercard, Visa, China UnionPay e ACH e pagamentos locais, oferecendo mais de 40 métodos de pagamento para PMEs online.

A Paysend pode enviar dinheiro para mais de cem países em todo o mundo. Como uma plataforma global de pagamento de ponta a ponta, a Paysend possui sua própria rede global de bancos e sistemas de pagamento internacionais e locais e tem parcerias com as principais redes internacionais de cartões Visa, Mastercard e China Union Pay como membro principal e processador certificado.

Para mais informações, acesse https://paysend.com.

