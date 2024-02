Payslip et Deloitte forment une alliance pour un service de gestion de la paie mondiale alimenté par la technologie

DUBLIN, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Payslip, leader en technologie innovante de gestion de la paie mondiale, annonce aujourd'hui une alliance stratégique avec Deloitte pour redéfinir la gestion de la paie mondiale. Les progrès rapides de la technologie, les changements constants de la réglementation et de la conformité, associés à l'accroissement du travail hybride, posent aux entreprises multinationales des défis complexes. Alors qu'elles cherchent à se mettre en conformité et à rationaliser leurs programmes de paie, elles ont souvent besoin d'un écosystème pour réussir. C'est pourquoi les alliances, comme celle entre Payslip et Deloitte, sont si importantes. Cette alliance permet à Deloitte de tirer parti de la technologie de Payslip pour unifier ses services de gestion de la paie dans plus de 125 pays. L'alliance permettra aux clients de Deloitte de bénéficier de contrôles automatisés, de rapports de validation et d'une vue libre-service progressive de leurs services de paie mondiale, de rapports centralisés et d'analyses.

Payslip Founder and CEO Fidelma McGuirk with Jose Maria Rojo Deloitte Global BPS Leader and John Dorff Deloitte Global BPS Payroll Leader

Payslip est une société technologique qui se consacre à l'automatisation intelligente et à l'intégration de la gestion de la paie mondiale, offrant aux clients une solution efficace pour gérer les processus complexes de paie mondiale. La technologie de Payslip comprend la plateforme de contrôle de la paie mondiale et l'intégration de la paie mondiale en tant que service.

Les équipes Business Processing Solutions (BPS) et Global Employer Services (GES) de Deloitte fournissent des services de paie par pays à 500 000 employés par mois. Deloitte a reconnu le besoin mondial de l'ensemble des employeurs multinationaux de générer de la valeur stratégique pour l'entreprise à partir de leurs fonctions de paie. Ce besoin s'est accéléré avec les récentes pressions économiques en faveur de la rentabilité, de l'automatisation numérique et de l'augmentation des exigences en matière de conformité locales et mondiales.

Principales caractéristiques de l'Alliance :

Intégration de technologies de pointe : Le logiciel d'automatisation de Payslip sera intégré aux services de paie mondiale de Deloitte, offrant une approche technologique qui stimule l'innovation.

Le logiciel d'automatisation de Payslip sera intégré aux services de paie mondiale de Deloitte, offrant une approche technologique qui stimule l'innovation. Solutions complètes de paie mondiale : Payslip jouera un rôle clé dans l'écosystème technologique de Deloitte pour aider les clients à gérer la paie, permettant ainsi aux organisations de naviguer et de résoudre les complexités actuelles liées à la gestion de la main-d'œuvre internationale.

Payslip jouera un rôle clé dans l'écosystème technologique de Deloitte pour aider les clients à gérer la paie, permettant ainsi aux organisations de naviguer et de résoudre les complexités actuelles liées à la gestion de la main-d'œuvre internationale. Services évolutifs et adaptables : Reconnaissant la diversité des besoins des entreprises, l'alliance permettra de mettre en place des solutions de paie évolutives et adaptables, conçues pour répondre aux besoins uniques des clients internationaux.

Déclaration de Deloitte — Les responsables de Deloitte Global Payroll Operate Services John Dorff (Deloitte Japon) et Nathan Male (Deloitte Royaume-Uni) ont déclaré dans un communiqué conjoint : « Notre alliance avec Payslip prouve notre engagement continu à fournir des solutions de classe mondiale à nos clients. En combinant notre vaste réseau mondial de professionnels du service avec la technologie de pointe de Payslip, nous sommes prêts à fournir un service et une technologie exceptionnels en matière de gestion de la paie internationale. »

Déclaration de Payslip : – Concernant l'alliance, Fidelma McGuirk, fondatrice et directrice générale de Payslip, a déclaré :

« Cette alliance entre Deloitte et Payslip représente un changement radical dans le marché de la paie mondiale.

Avec Payslip, les clients de Deloitte bénéficieront de services de bout en bout 100 % transparents, d'une automatisation des processus et d'une harmonie de l'expertise nationale avec des rapports et des analyses en libre-service.

Payslip se réjouit de son alliance avec Deloitte et lui prédit un impact transformateur sur le marché en offrant aux entreprises mondiales un plus grand choix et en fournissant des services de conformité de manière agile et transparente à l'échelle mondiale. »

À propos de Payslip : Payslip est une plateforme mondiale de contrôle de la paie et le principal fournisseur de technologies d'automatisation et d'intégration pour la fourniture et la gestion de la paie mondiale dans les grandes entreprises multinationales.

À propos de Deloitte :

Deloitte offre des services de pointe en matière d'audit et d'assurance, de fiscalité et juridiques, de conseil, de conseils financiers et de conseils en gestion des risques à près de 90 % des entreprises du Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Nos équipes fournissent des résultats mesurables et durables qui aident à renforcer la confiance du public dans les marchés des capitaux, permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie vers une économie plus forte, une société plus équitable et un monde durable. Fort de plus de 175 ans d'histoire, Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les quelque 457 000 employés de Deloitte dans le monde ont un impact qui compte sur www.deloitte.com

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL, à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2334040/PR_Relaes_2_Senior_Leaders_Payslip.jpg