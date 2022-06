PayTabs présente SwitchOn®, la nouvelle génération de solutions de paiement

Après plusieurs lancements avec des clients dans toute la région, la solution certifiée par l'industrie des cartes de paiement (ICP) comprend un système de commutation et d'autorisation, un système de gestion des cartes et des portefeuilles, et la passerelle d'interface de programmation unifiée.

PayTabs SwitchOn® est désormais disponible pour un déploiement local, à coût très inférieur. Dotée de sa propre adresse IP et s'appuyant sur une expertise approfondie en matière de cas d'utilisation, la solution flexible et convaincante vise à stimuler l'innovation dans la région en permettant une orchestration flexible des paiements à grande échelle.

En tant que facilitateur Fintech pour la région, PayTabs a pour mission de simplifier et d'orchestrer une expérience de paiement unifiée et une valeur pour les acteurs clés dans la région MENA et au-delà. Les fintechs découvriront qu'il est particulièrement aisé de se conformer aux réglementations locales.

Les institutions financières établies et les besoins particuliers des fintechs sont satisfaits grâce aux modes de déploiement modulaires et hybrides disponibles.

L'architecture PayTabs SwitchOn® est conçue pour assurer une capacité unique d'orchestration des paiements qui permet aux clients de plusieurs industries et à grande échelle de maximiser les avantages qu'ils obtiennent en conjonction avec les anciens systèmes.

Du système de gestion des cartes et des portefeuilles à la passerelle unifiée APM en passant par les différents modules à valeur ajoutée, les clients peuvent choisir ce qui répond le mieux à leurs besoins. Les experts de PayTabs s'assureront que le bon mode de déploiement est fourni, qu'il s'agisse d'un service géré hébergé, sur site ou hybride. PayTabs propose également des solutions personnalisées en marque blanche.

La solution PayTabs SwitchOn® pour les paiements omnicanaux et ses modes de déploiement offrent des réponses et correspondent en tous points aux besoins croissants en solutions conformes aux directives et réglementations de localisation des données pour chaque pays d'exploitation. Les marques et grandes entreprises de tous les pays et régions sont ainsi en mesure de gérer leurs complexités de paiement avec une vision globale à 360 degrés, réduisant les dépendances à des tiers et simplifiant ainsi la rapidité de mise sur le marché.

Commentant le lancement de PayTabs SwitchOn®, Johnson S. Sasikumar, responsable stratégie du groupe chez PayTabs, a déclaré : « Après la pandémie de COVID-19, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la région. Architectes de la prochaine génération de systèmes de paiement, nous avons, en orchestrant une technologie révolutionnaire, amélioré nos capacités de traitement des paiements. Avec PayTabs SwitchOn®, nous pouvons désormais offrir une expérience de paiement à 360 degrés en quelques semaines, pour un coût bien inférieur. »

Taff Morris, vice-président de PayTabs et responsable de la division dédiée au modèle SaaS a ajouté : « SwitchOn est la puissance qui sous-tend les solutions de traitement de paiement PayTabs de nouvelle génération. »

À propos de PayTabs

PayTabs est une société de solutions de paiement primée, fondée en 2014 par l'entrepreneur saoudien Abdulaziz Al Jouf.

PayTabs traite des transactions dans plusieurs devises et sur différents marchés, en toute sécurité. À l'aide de plug-ins API, PayTabs facilite l'utilisation de solutions de commerce électronique B2B transparentes pour les petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs et permet le recours aux fonctionnalités de paiement « plug-and-play » sur leurs sites Web. PayTabs se targue d'offrir des services de facturation électronique permettant aux entreprises de profiter de la facturation numérique, de payer par QR code ou via des liens de paiement sécurisés sur les médias sociaux.

À l'origine soutenu par le facilitateur Wa'ed de Saudi Aramco et, plus tard, par des investissements saoudiens privés, au fil des ans, PayTabs a intégré et exporté une série complète de solutions révolutionnaires. Il s'agit notamment d'applications mobiles, de solutions dédiées à l'hôtellerie, aux services gouvernementaux, au secteur de l'éducation, aux compagnies aériennes, au secteur des voyages et du transport, et de solutions de facturation, pour relier la chaîne de marché des entreprises de plusieurs milliards de dollars dans la région MENA.

En 2021, PayTabs a lancé « PT Touch », la première solution SoftPOS dans la région MENA pour transformer les téléphones intelligents en terminaux PDV marchands. Le mois dernier, PayTabs a lancé sa propre plateforme de commerce social, Paymes, pour faciliter les paiements pour les micro-entrepreneurs commerçants.

Société aux propositions véritablement révolutionnaires, qui ont fait leurs preuves dans l'espace mondial des paiements, PayTabs a des bureaux dédiés aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Elle est également présente dans d'autres endroits, notamment en Égypte. La société est un employeur privilégiant l'égalité des chances avec une équipe diversifiée et multiculturelle qui compte des représentants de plus de vingt nationalités.

Autres étapes importantes pour PayTabs sur le site ci-après : https://site.paytabs.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1833164/PayTabs_SwitchOn_Solutions.jpg

SOURCE PayTabs