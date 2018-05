Paytomat lance son système de paiement en crypto-monnaies à Amsterdam

Paytomat débarque en Europe avec sa solution décentralisée pour les paiements cryptographiques. Le lancement du projet pilote a eu lieu le 7 mai dans les locaux de Matrëshka Russian Kitchen à Amsterdam, aux Pays-Bas. Paytomat a organisé une présentation pour les médias le matin, suivie par une série de démos pour les amateurs de crypto-monnaies qui sont venus tout au long de la journée. Tous les invités ont eu la chance de tester la solution Paytomat, qui prend actuellement en charge la plus grande variété de crypto-monnaies : BCH, ZEN, XEM, DASH, WAVES, LTC, ETH, NANO, DCR, XZC et BTC.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/690179/Paytomat.jpg )



Yurii Olentir, fondateur et PDG de Paytomat, a déclaré : « Amsterdam est l'une des villes les plus crypto-compatibles, c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisie pour notre lancement en Europe de l'Ouest. Avec des millions de touristes chaque mois, les crypto-monnaies peuvent constituer un moyen de paiement très pratique. Par exemple, une transaction en Bitcoin Cash ne prend que quelques secondes et les frais sont minimes. Le grand intérêt du public et le soutien que nous avons reçu à Amsterdam nous confirment que nous allons réussir à construire l'infrastructure mondiale Paytomat pour les paiements cryptographiques. »

Sergey Zhukov, fondateur de Matrëshka Russian Kitchen, a ajouté : « Grâce à Paytomat, nos clients ont maintenant la possibilité de payer à l'aide de crypto-monnaies. C'est pratique, rapide et sûr, et je pense que ce mode de paiement va devenir de plus en plus courant au fil du temps. Le processus d'acceptation des crypto-monnaies a été très facile. Paytomat fonctionne comme une extension de Poster, le terminal de point de vente que j'ai actuellement dans mon restaurant. Il n'a donc fallu qu'une mise à jour logicielle et une formation supplémentaire pour le personnel. »

L'idée derrière Paytomat est d'augmenter l'utilisation transactionnelle des crypto-monnaies au quotidien, en fournissant des incitations supplémentaires aux entreprises, aux clients et aux équipes dédiées aux crypto-monnaies grâce à son programme de fidélisation unique basé sur la technologie blockchain. Lancé en Ukraine en 2017, Paytomat développe son activité à l'échelle mondiale et a pour objectif de développer son propre programme de fidélisation basé sur la technologie blockchain, alimenté par des tokens PTM et PTX. Depuis le début de l'année, Paytomat a signé des lettres d'intention avec plus de 200 commerçants dans toute l'Europe.

Dans le cadre de sa stratégie de développement global, Paytomat utilisera le modèle de franchise décentralisée visant à constituer une communauté mondiale de représentants locaux qui aideront à établir des passerelles de la monnaie fiduciaire vers la crypto-monnaie, à créer des relations directes avec les fournisseurs de points de vente et à aider les commerçants à pouvoir accepter les crypto-monnaies et à recevoir des récompenses dans le cadre du programme de fidélité Paytomat.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur https://media.paytomat.com. Suivez Paytomat sur Twitter pour les dernières actualités : https://twitter.com/paytomat

