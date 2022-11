P&C SOLUTION NOMMÉE LAURÉATE DES CES 2023 INNOVATION AWARDS

SÉOUL, Corée du Sud, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre 2022, P&C SOLUTION, une entreprise de développement de réalité étendue (XR), dirigée par le PDG Chi won Choi, a annoncé qu'elle avait été nommée lauréate des CES® 2023 Innovation Awards pour METALENSE dans la catégorie réalité virtuelle et augmentée. Le programme CES Innovation Awards de cette année a reçu un nombre record de plus de 2 100 candidatures. L'annonce a été faite avant le CES 2023, l'événement technologique le plus influent au monde qui aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, Nevada. Le CES est un événement mondial considéré comme l'un des trois principaux salons informatiques au monde. La Consumer Technology Association (CTA)® accueille cet événement et remet les CES Innovation Awards aux entreprises qui produisent des produits et des technologies innovants de renommée mondiale. Les CES Innovation Awards récompensent les entreprises de technologie grand public qui ont excellé dans l'ingénierie, la conception et l'originalité de leurs produits et qui sont susceptibles de dominer le marché mondial. Avec ce prix, P&C SOLUTION est reconnue pour sa technologie d'innovation non seulement en Corée, mais aussi sur le marché mondial.

P&C SOLUTION a été récompensée au CES 2023 Innovation Awards en reconnaissance de la technologie et de la commercialisation de produits tels que METALENSE et METAWIN. METALENSE et METAWIN sont respectivement des solutions en verre AR et XR smart intégrées en usine et spécialisées dans l'utilisation industrielle. Ils facilitent la collaboration à distance basée sur la RA/XR pour accroître l'efficacité et la précision du travail et réduire les risques potentiels dans tous les secteurs, notamment la fabrication, la construction, la logistique et la défense militaire.

Plus particulièrement, METALENSE, en tant que lauréat actuel des CES 2023 Innovation Awards, peut se targuer de performances optiques améliorées. Sa facilité d'utilisation est renforcée par les capacités de son moteur AR auto-développé qui le distingue de ses prédécesseurs. En plus de son application industrielle actuelle, les initiés attestent de la possibilité d'étendre sa gamme d'utilisation au secteur médical.

Selon P&C SOLUTION, l'entreprise a réalisé cet exploit en un an seulement, après être entrée sur le marché international en 2020. En remportant les CES 2023 Innovation Awards, elle accélère sa croissance et consolide sa position sur le marché étranger. En outre, elle prévoit que cette récompense augmentera sa valeur et attirera les investissements.

P&C SOLUTION a également confirmé que sa sélection en tant que lauréat des CES 2023 Innovation Awards sera extrêmement bénéfique pour les projets pilotes en cours de développement avec des partenaires mondiaux, et qu'elle a déjà reçu beaucoup d'invitations à visiter et à rencontrer d'autres entreprises lors de l'événement CES 2023 qui aura lieu l'année prochaine.

Les lauréats des CES 2023 Innovation Awards, y compris les descriptions de produits et les photos, sont disponibles sur CES.tech/innovation. De plus amples renseignements seront dévoilés en janvier et présenteront le produit gagnant de P&C SOLUTION dans le cadre de la présentation des Innovation Awards au CES 2023.

