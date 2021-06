PCM TRIALS étend son empreinte mondiale avec un bureau européen

« L'Europe représente un centre important de recherche clinique, c'est pourquoi nous avons ouvert un bureau au Royaume-Uni. Ce bureau nous permet d'être plus réactifs aux besoins de nos partenaires de recherche dans toute l'Europe », a déclaré Greg Austin, président de Professional Case Management , la société mère de PCM Trials et leader depuis plus de 30 ans dans le domaine des soins médicaux spécialisés à domicile.

Selon Austin, l'ouverture du nouveau bureau à Londres n'est que la première des nombreuses mesures prises pour soutenir la nature de plus en plus mondiale des essais cliniques.

Depuis plus d'une décennie, PCM Trials sert efficacement plus de 130 sponsors et des dizaines d'ORC depuis son siège américain situé à Denver, Colorado. La société a mené des recherches décentralisées sur des essais cliniques sur quatre continents pour plus de 270 protocoles dans plus de 30 domaines thérapeutiques uniques.

Si l'entreprise a servi un nombre croissant de clients au fil des ans, c'est l'année dernière que la demande a le plus augmenté, car elle a soutenu la communauté de la recherche clinique pendant la pandémie de COVID. Pendant la pandémie, PCM Trials a effectué 99,9 % de ses visites à l'extérieur de la clinique.

« La COVID a créé des défis importants pour la communauté des essais cliniques, obligeant un certain nombre d'essais à être reportés ou annulés », a déclaré Austin. « Les participants à ces essais cliniques n'ont pas pu accéder aux sites d'essai en raison des restrictions liées à la COVID. Cette entrave à l'accès signifiait que les essais risquaient de ne pas se conformer aux protocoles, ce qui aurait pu annuler les données de l'essai. Comme nos CMRN visitent les participants à leur domicile ou sur leur lieu de travail, nous sommes en mesure d'aider nos partenaires de recherche clinique à maintenir la validité de leur ensemble de données. »

Austin a fait remarquer que les visites de recherche clinique directement aux patients de PCM Trials permettent également une plus grande diversité dans les essais cliniques, même lorsque le monde n'est pas en pleine pandémie. « Parce que nous pouvons atteindre efficacement une population de participants plus diversifiée, y compris les patients des zones rurales et des minorités, nous aidons nos partenaires de recherche à fournir des résultats significatifs qui sont applicables à un plus large éventail de patients », a-t-il déclaré.

« Alors que de nombreux autres fournisseurs d'essais cliniques passent uniquement des contrats avec des agences tierces de recrutement d'infirmières, nous avons bâti notre réputation en recrutant et en certifiant nos propres infirmières sur les besoins uniques des essais cliniques et de leurs participants. Cette relation directe se traduit par une sécurité accrue pour les patients, une réalisation plus rapide des essais, une plus grande rétention et une meilleure conformité des données », a déclaré Austin.

À propos de PCM Trials : PCM Trials est à l'avant-garde de l'évolution mondiale vers des essais cliniques décentralisés en apportant la recherche clinique aux patients, où et quand cela leur convient le mieux. PCM Trials recrute, forme, certifie et gère directement des infirmières de recherche mobiles certifiées (CMRN) afin de garantir que chaque visite respecte les normes les plus strictes en matière de qualité des données et d'expérience des patients. En réduisant les obstacles à la participation, les infirmières mobiles de PCM Trials favorisent le recrutement, la rétention, l'adhésion et la diversité des études. PCM Trials est une société indépendante dont le siège est à Denver, dans le Colorado, et dont les opérations européennes sont basées au Royaume-Uni. Elle a effectué plus de 29 000 visites de recherche mobile depuis 2008.

