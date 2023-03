PDG d'ABI : premier dirigeant mondial à rendre visite au ministre chinois du commerce cette année ; AB InBev investit pour un avenir plus positif en Chine

Michel Doukeris, PDG d'AB InBev, visite la Chine tandis que Budweiser investit dans la croissance de l'industrie de la bière grâce à trois grands « accélérateurs »

BEIJING, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Michel Doukeris, PDG de la société AB InBev, classée au Fortune 500, s'est rendu à Pékin le 24 février 2023 pour rendre visite au ministre chinois du commerce, M. Wang Wentao, pour rencontrer le gouvernement central chinois après la levée des restrictions liées à la pandémie. AB InBev, société mère de Budweiser APAC, est une entreprise publique basée à Louvain, en Belgique, et cotée sur Euronext, qui possède plus de 600 ans d'héritage brassicole et une importante présence mondiale.

Cette année marque le début de la modernisation de la Chine. Les deux derniers mois ont montré une bonne croissance économique, ce qui est prometteur pour la consommation et les investissements en Chine. « La Chine est la plus grande industrie de la bière au monde. La Chine est un marché tellement important, l'un des principaux marchés pour nous au niveau mondial. Il était tout naturel pour moi de venir en cours d'année, de voir comment les choses se passent et d'avoir l'occasion de parler à l'équipe. Et je suis très heureux de voir que la consommation revient très vite », a déclaré M. Doukeris. Au cours de son entretien avec les médias chinois, M. Doukeris a fait part des plans stratégiques d'AB InBev en Chine. Il a notamment évoqué les progrès réalisés en matière de neutralité carbone, de durabilité et les objectifs ESG d'AB InBev, ainsi que les moyens par lesquels l'industrie de la bière peut stimuler la consommation locale et la revitalisation économique.

Des investissements en Chine pour une croissance à long terme

M. Doukeris a souligné l'importance de la Chine pour AB InBev, notant qu'« une bière sur quatre dans le monde est consommée en Chine ». Depuis son entrée en Chine en 1984, AB InBev s'est fortement implanté dans le pays et a investi plus de 30 milliards de RMB (investissements directs et acquisitions compris). AB InBev brasse de la bière dans environ 30 brasseries à travers la Chine et propose un portefeuille diversifié de plus de 50 marques. AB InBev n'a pas non plus ménagé ses efforts pour respecter ses engagements envers le marché chinois, tout en augmentant continuellement ses investissements dans ce pays.

Ces dernières années, la Chine a fermement et continuellement mis en œuvre son modèle de « double circulation » dans lequel le marché intérieur est au cœur de l'investissement étranger pour accélérer la croissance et l'expansion. Cette démarche est conforme à l'engagement du pays en faveur d'une ouverture économique de grande qualité à la suite du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. La croissance de la population à revenu moyen, qui compte plus de 400 millions de personnes, et les tendances actuelles à l'augmentation des prix et à la premiumisation sont de bonnes nouvelles pour AB InBev, qui a adopté très tôt cette tendance.

« Nous sommes présents en Chine depuis 1984. À chaque fois que le marché se développe, qu'il y a de la consommation, nous devons suivre les investissements pour nous développer », a déclaré M. Doukeris. La cotation de Budweiser APAC à la bourse de Hong Kong en 2019 a permis d'augmenter les investissements en Chine. Par exemple, la Putian Craft Brewery, la plus grande brasserie artisanale de Budweiser China, a commencé à fonctionner en juillet 2022, produisant des bières artisanales mondialement connues telles que la Goose Island et la Boxing Cat. C'est également une base pour sa marque de bière artisanale d'inspiration locale « 059 Coastline Craft » qui combine des ingrédients locaux du Fujian tels que le thé Da Hong Pao de la montagne Wuyi et le fruit de la passion FJ.

Le développement d'AB InBev en Chine a également été accéléré en octobre dernier lorsque l'industrie de la bière a été inscrite au catalogue des activités encouragées dans l'ouest et le nord-est du pays. AB InBev a rapidement investi pour agrandir de 42 000 tonnes supplémentaires la brasserie destinée à la production de ses trois marques premium dans son usine de Ziyang, dans la province du Sichuan.

Développer la consommation pour accélérer la croissance du marché

La Conférence centrale de travail économique 2022 de la Chine a déclaré que les départements des gouvernements locaux concernés devraient donner la priorité à la reprise et à l'expansion de la consommation. Le Ministère chinois du commerce a également défini 2023 comme l'année de l'expansion de la consommation avec des promotions à l'échelle nationale pour stimuler la consommation et revitaliser le marché.

Peu après leur arrivée à Pékin, M. Doukeris et son équipe ont visité le marché pour constater de visu la reprise de la consommation dans les restaurants et pubs locaux. M. Doukeris a déclaré : « Avec l'essor de l'économie féminine, de la consommation saine et d'autres segments du marché, AB InBev continuera à introduire des produits plus diversifiés et innovants. Nous créerons davantage d'occasions de consommation tout en établissant des liens avec davantage de consommateurs. »

La consommation de bière est orientée vers les occasions, crée davantage d'interactions humaines et renforce les liens entre nous, jouant ainsi un rôle important dans la stimulation de la consommation globale sur le marché. « L'industrie de la bière a une importance considérable dans l'économie mondiale », a déclaré M. Doukeris. « Selon une nouvelle étude d'Oxford Economics, un emploi sur cent dix est lié directement ou indirectement à l'industrie de la bière. »

Malgré trois années de pandémie mondiale, AB InBev, qui fait partie des 500 premières entreprises mondiales, a fait preuve de résilience et a continué à injecter de la confiance dans l'industrie et le marché. Budweiser China prévoit de lancer un programme d'aide publique appelé « Cheers Campaign » en Chine à la fin du mois de mars. Ce programme vise à soutenir les petits et moyens commerçants pour stimuler la consommation et le développement de l'économie nocturne avec la « BEES » d'AB InBev. Il s'agit d'une plateforme numérique B2B qui aide les grossistes à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité grâce à sa technologie et ses supports professionnels.

Critères ESG et renforcement des chaînes industrielles

Le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois a souligné que le développement de haute qualité est la première et principale tâche pour construire un pays socialiste moderne. En tant qu'industrie en plein essor, avec une taille de marché de 400 milliards de RMB, l'industrie de la bière se dirige rapidement vers un tel développement. L'objectif de Budweiser APAC est de devenir le « leader de la croissance de haute qualité le plus apprécié dans le secteur des boissons » et a placé les facteurs ESG au cœur de sa stratégie et de ses opérations.

AB InBev souligne que les facteurs ESG sont au cœur de ses activités. M. Doukeris a réaffirmé que « la bière est naturelle, inclusive et locale ». Selon lui, le secteur de la bière ne peut être durable qu'avec des communautés saines et prospères et des ingrédients sains et naturels. Par conséquent, la stratégie ESG d'AB InBev se concentre sur huit priorités, dont la gestion de l'eau, l'agriculture intelligente, la circularité et l'action climatique.

Budweiser APAC développe des percées ESG grâce à l'innovation et à la coopération avec les acteurs du marché et les parties prenantes de la chaîne de valeur en amont et en aval. Sa brasserie de Nanning établit une nouvelle référence industrielle avec une efficacité de l'eau de 1,11 hl/hl, ses brasseries de Wuhan et de Jinzhou sont les premières brasseries neutres en carbone et sa brasserie de Taizhou est « zéro déchet ». En juin dernier, MSCI a classé Budweiser China comme un leader ESG avec la note AA. Actuellement, AB InBev incube des solutions ESG innovantes par le biais de l'accélérateur 100+, du centre d'innovation Budweiser 100+ et de l'alliance stratégique des fournisseurs.

Main dans la main avec ses partenaires commerciaux, AB InBev exploite ses ressources et sa technologie pour renforcer la chaîne industrielle et atteindre une prospérité partagée dans les communautés où elle opère. Par exemple, le Wholesaler Excellent Program a déjà aidé près de 2 000 grossistes dans tout le pays à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité. Budweiser China a également soutenu des cultivateurs de litchis à Zhangzhou, dans la province du Fujian, et des cultivateurs de chaux à Anyue, dans la province du Sichuan, afin d'explorer de nouveaux modèles de revitalisation rurale.

Dans le nouveau voyage vers la modernisation à la chinoise, les capitaux étrangers ont augmenté leur implication dans le développement de haute qualité de la Chine. En accélérant le déploiement des investissements, le déploiement de la consommation et l'ESG, AB InBev a donné un coup de fouet à la croissance de l'industrie de la bière grâce à « trois accélérateurs » et a renforcé sa détermination et sa confiance pour poursuivre la croissance du marché chinois.

