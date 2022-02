PDI acquiert Azpiral et offre ainsi plus de solutions d'engagement des consommateurs au marché mondial du commerce de produits de proximité et des produits pétroliers

Le portefeuille très complet de solutions de fidélisation et de marketing d'Azpiral vient accroître la présence mondiale croissante de PDI et sa gamme de solutions, ainsi que d'autres acquisitions récentes sur le marché européen

ATLANTA, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- PDI (www.pdisoftware.com), un fournisseur mondial de logiciels de gestion d'entreprise de pointe pour les secteurs du commerce de détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers, a acquis la société irlandaise Azpiral, un chef de file en matière de solutions numériques d'engagement des consommateurs fondées sur le cloud.

Fondée en 2005, Azpiral a défini la norme en matière de solutions de fidélisation et de marketing sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA). Son portefeuille aux nombreuses fonctionnalités, notamment l'automatisation du marketing de fidélisation, le moteur de récompenses, le profilage de consommateur, l'analyse commerciale et le calculateur de CO 2 viennent compléter les offres de fidélisation existantes de PDI, tout en renforçant la présence de l'entreprise sur le marché européen. Plus précisément, la solution de GRC avancée AzpiralPRO aide les détaillants à personnaliser leurs stratégies de communication et à générer des revenus de fidélisation supplémentaires. Le regroupement d'Azpiral et de PDI signifie que ces capacités de pointe continueront d'offrir une valeur incomparable grâce à une plus grande adaptabilité et à une stratégie harmonisée.

« Alors que PDI continue d'investir dans des solutions mondiales pour les marchés de la vente au détail de produits de proximité et du pétrole, l'acquisition d'Azpiral est la première étape de l'expansion de notre segment consacré à l'engagement des consommateurs au-delà de l'Amérique du Nord, a déclaré Brandon Logsdon, président de l'engagement des consommateurs à PDI. À la suite d'un examen complet de nos options en matière d'expansion et de croissance sur la scène internationale, nous avons été très impressionnés par les caractéristiques et les fonctionnalités mises en place par Azpiral. Ensemble, nous pouvons désormais offrir des services et jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale, de la même manière que PDI a dirigé des programmes de fidélisation pour les produits de proximité et les produits pétroliers aux États-Unis. »

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'Azpiral et d'offrir une autre solution à valeur ajoutée à nos clients internationaux, a ajouté Dawn Desai, vice-présidente principale et directrice générale du département Fidélisation et paiements de la division EMEA chez PDI. Nos clients sont à la recherche de ce type de solution, et ils tireront profit des intégrations futures à d'autres produits PDI comme Offer Network et Insights Cloud. »

Richard Gubbins, PDG chez Azpiral, a ajouté : « La réputation et les offres de PDI ont continué de croître à l'échelle mondiale et nous sommes ravis de poursuivre sur notre lancée. Grâce aux technologies Azpiral déjà intégrées à certaines solutions PDI sur le marché européen, nous savons que nous disposons des meilleurs éléments pour poursuivre ensemble la création d'innovations pour les clients et l'industrie. »

Dans le cadre de cette transaction, Berenson & Company et Corum Group Ltd. ont agi à titre de conseillers financiers exclusifs de PDI et d'Azpiral, respectivement.

À propos de PDI

Les logiciels de Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aident les entreprises et les marques à accroître leurs ventes, à fonctionner de façon plus efficace et sécuritaire et à améliorer leurs processus de prises de décisions importantes. Depuis 1983, PDI est fière de servir les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. Plus de 1 500 entreprises, représentant plus de 200 000 sites dans le monde, comptent sur les solutions et l'expertise de PDI pour apporter commodité et énergie au monde. Pour en savoir plus sur PDI, consultez le site www.pdisoftware.com.

Pour plus d'informations, contactez : Kelly O'Brien, [email protected]; ou Dimitra Farou, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpg

SOURCE Professional Datasolutions, Inc.