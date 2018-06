PDI Ground Support Systems (PDI) reçoit le prix « E » du président pour ses résultats d'exportations

« PDI Ground Support Systems a démontré un engagement continu à faire croître les exportations », a déclaré le secrétaire Ross dans sa lettre de félicitations adressée à la société annonçant sa sélection pour le prix. « Le comité des prix '' E '' a été très impressionné par le pourcentage de ventes à l'exportation de PDI, qui dépasse 50 % des ventes totales. La réussite de PDI a indubitablement contribué aux efforts d'expansion de l'exportation nationale contribuant à soutenir l'économie américaine et à créer des emplois aux États-Unis. »

PDI est un concepteur et fabricant majeur de systèmes de manutention des armes et d'équipement de soutien au sol utilisés par l'United States Air Force, l'United States Navy et l'United States Army Special Operations Command, en plus de 45 autres armées de l'air dans le monde. Les produits de PDI comprennent des unités de manutention de munitions, des remorques pour moteurs d'avion, des adaptateurs pour armes et des modules de transport, des convoyeurs pour l'assemblage de munitions et des systèmes d'essieux utilisés pour transporter et entreposer des armes et d'autres équipements de soutien au sol pour des applications en aire de trafic.

« Les revenus de l'exportation représentent généralement plus de la moitié des ventes annuelles », a déclaré Nathan Haber, vice-président des ventes et du développement commercial. « Les forces armées étrangères cherchant à améliorer les opérations de manutention d'armes se sont régulièrement tournées vers PDI pour leur équipement. »

Au total, le secrétaire Ross a distingué du prix « E » du président 43 sociétés américaines à travers le pays pour leur rôle dans le renforcement de l'économie américaine en partageant l'ingénuité américaine hors de nos frontières. Les sociétés américaines sont nominées pour les prix « E » par le biais de l'U.S. Commercial Service, qui fait partie de l'International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis.

À propos des prix « E »

En 1961, le président Kennedy a signé un décret présidentiel visant à relancer le symbole d'excellence « E » de la Seconde Guerre mondiale afin de distinguer et de récompenser les entreprises exportatrices américaines. Les critères pour le prix reposent sur quatre années de croissance d'exportation consécutives dans un ou plusieurs marchés internationaux.

