PDI Innovation conecta a conveniência e o ecossistema do setor de petróleo

A empresa reduz as complexidades, permitindo automação e melhores experiências para o cliente

ATLANTA, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora global de software líder para as indústrias de varejo de conveniência e atacado de petróleo, anunciou hoje que pretende investir mais de US$ 100 milhões nos próximos cinco anos para impulsionar a inovação, melhorar as experiências dos clientes e conectar o ecossistema de software do setor, oferecendo novas soluções que impulsionem todo o setor.

"A PDI vem fortalecendo seu portfólio, realizando melhorias que utilizam software de dados e conectividade em tempo real que são fundamentais para o sucesso contínuo desse setor", disse Rohit Mehra, vice-presidente de infraestrutura de rede da IDC. "A empresa está bem equipada para criar experiências de usuários abrangentes e conectadas que ajudarão os clientes a crescer de forma segura."

A PDI reconhece os desafios que as operadoras enfrentam devido à falta de tempo, recursos, automação e ferramentas para fornecer informações sob demanda. Novas soluções, maior integração e inovação mais rápida são as principais prioridades da PDI. As notáveis atualizações recentes incluem:

Plataforma de segurança PDI: simplificar o gerenciamento, o monitoramento e a proteção das empresas contra ameaças cibernéticas.

Integrações de dados de preços de combustíveis: utilizar dados em tempo real para automatizar tarefas diárias e melhorar as estratégias de precificação.

APIs da plataforma de entrega: integrar parceiros de pedidos antecipados e entrega, como a Vroom Delivery, e permitir que os produtos se atualizem automaticamente a partir do PDI Pricebook.

Grupo de inovação formado recentemente: lançamentos antecipados, como o Load Board, oferecem troca de frete sob demanda entre uma empresa e seus transportadores, permitindo que os transportadores visualizem ou façam propostas em cargas com base na elegibilidade.

Os clientes da PDI já estão alavancando a nova tecnologia. O varejista líder de petróleo Applegreen, com operações na Europa e nos EUA, conta com a PDI para suas soluções de ERP, precificação de combustíveis e segurança. "O mercado de combustíveis tem sido particularmente desafiador este ano, e mais do que nunca precisamos de ferramentas para cumprir nossa promessa de 'combustível com preço baixo, sempre' a nossos clientes", disse Lee O' Connor, diretor de combustíveis de varejo e análises da Applegreen na Irlanda. "A solução de precificação de combustíveis da PDI foi fácil de integrar e implementar com nossos sistemas existentes e oferece informações sobre as flutuações de preços, ajudando a cumprir nossa promessa."

"Criar uma experiência mais harmoniosa para o cliente e tornar mais fácil fazer negócios com a PDI é uma prioridade", disse Jimmy Frangis, CEO da PDI. "Estamos investindo fortemente em nossos funcionários e software para ajudar nossos clientes a trazer conveniência e energia para o mundo."

Frangis compartilhará ao vivo a estratégia de inovação da PDI durante o live cast "Spark: Powering Possibilities", em 8 de junho de 2021, às 10:30 (horário de verão da costa leste dos EUA).

Saiba mais em pdisoftware.com/spark.

Sobre a PDI

O software da Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda empresas e marcas a aumentar as vendas, a operar de forma mais eficiente e segura e a melhorar a tomada de decisões críticas. Desde 1983, a PDI tem atendido com orgulho os setores de varejo de conveniência e de atacado de petróleo. Mais de 1.500 empresas, representando mais de 200 mil localidades em todo o mundo, contam com as soluções e com a experiência da PDI para oferecer conveniência e energia para o mundo. Para mais informações sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

Para mais informações, entre em contato com: Erin Farrell Talbot, Farrell Talbot Consulting, Inc.

917-232 - 9309 I [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpg

FONTE Professional Datasolutions, Inc.

Related Links

pdisoftware.com



SOURCE Professional Datasolutions, Inc.