PDI présente des solutions nouvelles et améliorées pour stimuler l'engagement des consommateurs, optimiser la productivité commerciale et renforcer la sécurité

Ces nouvelles solutions permettent aux commerces de détail de produits de proximité et aux distributeurs de carburant de surmonter les défis critiques de l'industrie

ALPHARETTA, Géorgie, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Professional Datasolutions, Inc. (PDI), un fournisseur mondial de logiciels de pointe pour les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole, a annoncé le lancement d'une vaste gamme de solutions nouvelles ou améliorées. Ces solutions sont conçues pour aider les clients de PDI à stimuler l'engagement des consommateurs, à optimiser leur productivité commerciale et à sécuriser leurs réseaux de la manière la plus efficace et la plus rentable possible.

Compte tenu de la poursuite des activités de fusions et d'acquisitions et des effets persistants de la pandémie de COVID-19, les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la commercialisation du carburant doivent composer plus que jamais avec des perturbations. PDI s'engage à aider ces entreprises à innover en s'associant à elles pour accélérer leur transformation numérique. L'adoption de solutions plus automatisées et intégrées est une méthode éprouvée pour accroître les ventes grâce à l'augmentation de l'engagement des consommateurs, du nombre de visites et de la taille du panier, tout en réduisant les coûts grâce à l'efficacité opérationnelle. Par conséquent, ces entreprises seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées en tirant parti de leurs données et d'outils d'analyses, alors qu'elles sécurisent toute leur gamme de solutions informatiques au moyen des plus récents services de cybersécurité.

« Gemini est fière de s'associer à PDI, qui partage notre objectif de permettre aux clients de réaliser des économies, a déclaré Brent Bergevin, vice-président des transports chez Gemini. Nous continuerons de trouver des solutions pour notre parc de véhicules afin de permettre à nos clients de reprendre la route rapidement et en bénéficiant du meilleur rapport qualité-prix possible. »

PDI présentera ses solutions nouvelles et améliorées lors de deux événements à venir :

Engage with PDI (en anglais seulement)

Événement virtuel gratuit

Diffusion en direct avec Jimmy Frangis le 22 septembre à 10 h 30 (HAE)

Webinaires, démonstrations de produits et questions et réponses d'experts

Participez-y sur le site engagewithpdi.com

NACS Show 2021 (en anglais seulement)

Joignez-vous à nous du 5 au 8 octobre à Chicago ( Illinois )

( ) Rendez-vous au kiosque 4261 de PDI

Organiser une réunion en personne sur le site engagewithpdi.com/NACS

Les domaines des solutions nouvelles et améliorées comprennent les suivants :

Paiement et fidélisation – engagement des consommateurs : PDI favorise maintenant un meilleur accès pour les consommateurs et un plus grand engagement de ces derniers grâce à une solution de paiement et de fidélisation qui combine les avantages de son expérience de marketing des commerces de proximité de l'entreprise, de ces ressources et de ces partenariats industriels. Ces améliorations permettent aux petites et aux grandes entreprises de mieux connaître leurs acheteurs, de créer des promotions plus ciblées et de simplifier la gestion du cycle de vie des consommateurs. L'acquisition récente de GasBuddy permet aux détaillants d'intégrer rapidement de nouveaux consommateurs à leurs programmes de paiement et de fidélisation tout en utilisant de solides outils de gestion du cycle de vie des consommateurs, y compris l'intégration de Salesforce Marketing Cloud.

Productivité commerciale : Les solutions de PDI Load Board et SmartSchedule-Tankwagon relient l'écosystème des distributeurs de pétrole et des transporteurs tiers à un seul et même endroit pour la mise en marché et le traitement des transactions pour les chargements « parasites ». Les transporteurs peuvent soumettre une offre d'achat sur un chargement, et les distributeurs peuvent ajouter leurs propres contrôles pour protéger leurs relations et leurs marges. De plus, le transport et les chargements de wagons-citernes peuvent maintenant être gérés en une seule solution, ce qui simplifie le processus de planification et de livraison. Une nouvelle expérience exclusivement sur le Web élimine en outre le besoin d'intégrer les PDV sur place, améliore la productivité grâce à l'automatisation des tâches et permet de prendre des décisions commerciales plus intelligentes, fondées sur les données plutôt que sur l'intuition historique.

Sécurité : Grâce aux améliorations apportées à la solution Extended Detection and Response (XDR) Complete de PDI, les entreprises ont maintenant un moyen rentable de fournir aux équipes informatiques surchargées des services de cybersécurité entièrement gérés. Cette offre réduit les risques commerciaux tout en rétablissant la confiance au fait que les actifs essentiels sont surveillés 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. De plus, le portail de gestion VirtualNOC de PDI aide les magasins à éviter les temps d'arrêt du réseau en tirant parti de la surveillance proactive de ce dernier et de puissantes capacités de gestion à distance.

« Nous sommes conscients des défis critiques auxquels nos clients sont confrontés en raison de la concurrence accrue, de la dynamique du marché qui fluctue rapidement et de la complexité opérationnelle, a déclaré Jimmy Frangis, président directeur général de PGI. Le manque d'outils intégrés dans l'écosystème du carburant et la vente au détail de produits de proximité en particulier a engendré des coûts inutiles et freiné l'innovation. Nos nouvelles solutions sont spécialement conçues pour simplifier les opérations, depuis nos solutions holistiques de soutien en matière de planification des ressources d'entreprise jusqu'aux services de cybersécurité de pointe. Nous sommes déterminés à répondre exactement aux demandes de nos clients. »

Apprenez-en plus sur ces solutions et inscrivez-vous à l'événement PDI Engage sur le site engagewithpdi.com.

À propos de PDI

Les logiciels de Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aident les entreprises et les marques à accroître leurs ventes, à fonctionner de façon plus efficace et sécuritaire et à améliorer leurs processus de prises de décisions importantes. Depuis 1983, PDI est fière de servir les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. Plus de 1 500 entreprises, représentant plus de 200 000 sites dans le monde, comptent sur les solutions et l'expertise de PDI pour apporter commodité et énergie au monde. Pour en savoir plus sur PDI, consultez le site www.pdisoftware.com.

Pour plus de renseignements, contactez : Erin Farrell Talbot, Farrell Talbot Consulting, Inc. (pour PDI)

1 917 232-9309 I [email protected]

