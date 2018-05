PDS lance Ava Saturation

Petrotechnical Data Systems (PDS) a annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale de son logiciel Ava® Saturation, une application SaaS destinée à la modélisation de la saturation, dans le cadre de la conférence annuelle et de l'exposition AAPG 2018 à Salt Lake City, dans l'Utah.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694406/Ava_Saturation_Logo.jpg )

Ava Saturation permet aux géoscientifiques d'explorer les incertitudes entourant la modélisation de la saturation et de collaborer afin de réduire la disparité entre les volumes statiques et dynamiques. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes bien établies de modélisation de la saturation, différentes disciplines tendent à les appliquer indépendamment et à travailler sur le problème d'une manière ad hoc, spécifique au domaine. Non seulement les résultats sont sujets à erreur et le processus long et inefficace, il y a aussi un prix considérable à payer en termes d'informations et d'opportunités ratées.

Les workflows guidés d'Ava Saturation, qui utilisent les méthodes établies de l'industrie, rendent la génération des fonctions de hauteur de saturation intuitives et efficaces, économisant ainsi du temps qui peut être utilisé pour interroger et analyser les données. Sa fonctionnalité de mappage spéciale applique directement des fonctions de hauteur de saturation calculées aux modèles de réservoir et, comme Ava Saturation est sensible aux données, les modèles peuvent être rapidement mis à jour à mesure que les données deviennent disponibles. Ava Saturation documente également toutes les données saisies utilisées dans les calculs ainsi que les fonctions de hauteur de saturation générées. Une piste de vérification robuste permet à de multiples intervenants de l'entreprise de collaborer en toute facilité pour reproduire, examiner et approuver les estimations de volume. Il en résulte une confiance accrue dans le modèle de saturation, une meilleure compréhension des incertitudes entourant la saturation, et un workflow entièrement documenté et partageable.

« Dans mon ancienne vie, l'élaboration des modèles de saturation était un processus fastidieux et coûteux en temps nécessitant de nombreux jours de travail et de multiples tableurs. J'ai rejoint PDS résolu à résoudre ce problème, et je suis vraiment excité de lancer ce produit et de le partager avec d'autres géoscientifiques », explique Matthew Bowyer, directeur de produit Ava Saturation.

L'intégration à la plateforme Petrel* E&P simplifie l'intégration de nouvelles données aux projets Ava Saturation existants. Les calculs de hauteur de saturation sont renseignés par des graphiques prêts à l'emploi permettant un traçage rapide des données. Le workflow amélioré permet l'élaboration et les tests transparents de multiples fonctions de hauteur de saturation et une évaluation rapide de l'impact des nouvelles données sur les plages de volume estimées.

Viki O'Connor, directrice de programme pour la gamme de produits Ava, a commenté en ces termes, « Nous estimons que la flexibilité de notre méthode de déploiement et de notre modèle de tarification basée sur l'utilisation présente un certain nombre d'avantages, comme des mises à niveau bimensuelles transparentes avec une nouvelle fonctionnalité, et un accès disponible sur demande pour tous les utilisateurs. »

Ava Saturation est l'ajout le plus récent au portefeuille de technologies software-as-a-service (SaaS) géoscientifiques fournies par PDS.

« La capacité à saisir des décisions de workflow clés et les données utilisées pour arriver à ces décisions de façon entièrement vérifiable et transparente devrait être standard pour tous les produits logiciels E&P. Ava Saturation en est un excellent exemple, ainsi que l'utilisation de l'automatisation du workflow pour promouvoir le partage des connaissances et libérer un temps de réflexion géoscientifique précieux », a déclaré Steve Daum, directeur général du PDS Group.

« La version de lancement d'Ava Saturation n'est que le début. En tant que produit SaaS, de nouvelles fonctionnalités seront offertes régulièrement. Ava Saturation sera développé pour devenir un noyau interdisciplinaire de saturation entièrement fonctionnelle dans laquelle cette variable critique recevra l'attention structurée et rigoureuse qu'elle mérite », a ajouté Ben Meyer, directeur de l'unité commerciale Ava.

Pour en savoir plus sur Ava Saturation, visiter http://www.pds.group/ava-saturation, ou notre stand #1237 durant 2018 AAPG ACE.

À propos de PDS

Petrotechnical Data Systems est un important fournisseur de solutions logicielles pétrotechniques destinées à l'industrie pétrolière. Depuis vingt-cinq ans, PDS fournit des technologies logicielles innovantes, de la R&D et des services de conseil à l'industrie pétrolière depuis ses centres technologiques situés à La Haye, à Houston, à Londres et à Sofia.

Contact pour les relations avec les médias :

Laura Roberts, directrice du marketing d'Ava

PDS

Laura.roberts@pds.group

SOURCE PDS