Peach Farmer utilise le NFT pour changer la création de média

GENÈVE, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Peach Farmer est la première société de production à utiliser le NFT comme ticket d'entrée pour une émission Web tout public (un genre de Squid Game avec des actrices de films d'adultes), tandis que le reste de la communauté décide de la manière dont l'émission est réalisée en investissant leur Peach Coins, la monnaie de la plateforme.

Peach Farmer vise à créer un nouveau processus de divertissement où la communauté est au centre de fabrication. Le NFT devient le ticket pour participer mais aussi la monnaie de production….

La mission est de créer de la richesse en faisant des Peach Stars des influenceurs grand public, augmentant massivement leur valeur et par extension celle de Peach Farmer. Grâce au programme visuel, les peach coins investis dans les projets de l'entreprise (Merchandising, produits,…) prendront de la valeur, et permettrons aux utilisateurs qui ont investis dans ces projets de gagner des royalties.

PETIT INVESTISSEMENT - HAUTE R ÉCOMPENSE

Pour participer à l'émission, Peach Farmer a créé un jeu de cartes à collectionner. Chacune des cartes numériques représente un ticket. L'algorithme Peach Farmer choisit une carte à la fin du tirage. Le titulaire de cette dernière remporte le NFT (une invitation aux PEACH GAMES.)

De plus, les utilisateurs qui complètent la collection de cartes le plus rapidement possible remporte le NFT Royal: un jeton utilitaire qui fait gagner des Peach coins nécessaires pour investir dans des projets, acheter du merchandising et voter sur la direction de l'émission.

É CONOMIE CIRCULAIRE

Chaque carte est, en réalité des Peach Coins. Plus l'utilisateur accumule de cartes, plus il obtient de la monnaie. Peach Farmer récompense donc directement les actions de la communauté et encourage la circulation de cette dernière.

Peach Farmer est une combinaison des cartes type Pokemon, le Ticket doré de Charlie et la chocolaterie et le divertissement de Squid Game afin de démystifier le monde de Peach Stars tout en faisant participer la communauté au processus de création.

Qui est l'équipe de Peach Farmer ?

Une équipe d'entrepreneurs expérimenté, d'experts des médias et du sport qui voient dans les NFT et la blockchain une opportunité de changer le visage des médias.

