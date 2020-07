Peacock se lanza mañana en todo el país con niveles gratuitos y premium

"Para nuestra compañía es un momento histórico y de mucho orgullo el presentar Peacock a los consumidores de todo EE.UU., una visión innovadora que cobró vida gracias a un equipo increíble de personas de Comcast, NBCUniversal y Sky", comentó Matt Strauss, presidente de Peacock. "Desde películas y series actuales, clásicas y originales a noticias y deportes en vivo, canales seleccionados y contenido de tendencia en todo el mundo, Peacock es el único servicio de streaming gratuito y premium, con publicidad, que reúne en un solo lugar todo lo que los consumidores aman de la televisión y del streaming".

CÓMO VER

Peacock ofrece un nivel gratuito con publicidad y un nivel premium con publicidad por $4,99 al mes, con no más de cinco minutos de pauta publicitaria por hora. Una versión sin publicidad del nivel premium también está disponible por 9,99 al mes.

Peacock está actualmente disponible en dispositivos Apple, incluidos el iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD; Plataformas y dispositivos de Google, incluidos los dispositivos Android ™, Android TV ™, Chromecast y Chromecast integrados; La familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluidos Xbox One S y Xbox One X; y televisores VIZIO SmartCast™ y televisores inteligentes LG. Los clientes elegibles de Comcast Xfinity X1 y Flex, así como los clientes elegibles de Cox Contour, disfrutan de Peacock Premium incluido con su servicio sin costo adicional. A partir de la semana del 20 de julio, Peacock estará disponible para Sony PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro.

QUÉ VER

Tanto el nivel gratuito como el premium incluirán las temporadas actuales de éxitos de NBC, noticias relevantes, deportes y segmentos destacados de cultura popular, además de decenas de canales de distintos géneros que incluirán noticias en vivo de NBC News Now y Sky News, canales exclusivos con contenido seleccionado de los mejores momentos de tus programas favoritos como The Office ("Office Shorts"), Saturday Night Live ("SNL Vault"), The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ("Fallon Tonight"), Late Night With Seth Meyers ("Seth Meyers Now"), y los canales exclusivos de géneros específicos como CNBC Make It, TODAY All Day, CNBC Ka-Ching, American Greed, 80s Mixtape, True Crime, Kiss Me Deadly, Peacock Reality, Out of This World, Caso Cerrado y I Love Jenni, entre otros.

LO MEJOR DEL NIVEL GRATUITO

Como el único nuevo servicio de streaming que ofrece un nivel gratuito de programación premium, Peacock contará con más de 13.000 horas de contenido, totalmente gratis, que incluye una enorme biblioteca de películas populares como The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, Jurassic Park, Jurassic Park III, Tully, Phantom Thread, The Interpreter, American Psycho, The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, The Blair Witch Project, The Mummy, Joe, Fletch, Fletch Lives, The Chronicles of Riddick: Dark Fury, Fear, Psycho, Do the Right Thing, Howard the Duck, Billy Elliot, The Birds, Willie, Fear and Loathing In Las Vegas, The Last House On The Left, I Am Ali, In The Name of the Father, Lone Ranger, The Hitcher, Law Abiding Citizen, The Sting, What Dreams May Come, Fried Green Tomatoes, One True Thing, Gosford Park, Dracula y Dragnet.

El nivel gratuito ofrecerá nuevos episodios de temporadas actuales de series de NBC una semana luego de su emisión incluyendo los éxitos como This is Us y The Blacklist episodios de muestra de Peacock Originals y cientos de programas emblemáticos: comedias como 30 Rock, Parks and Recreation, Saturday Night Live, Saved by the Bell, Punky Brewster, The Johnny Carson Show, The Carol Burnett Show, Real Husbands of Hollywood y Everybody Hates Chris; dramas como Friday Night Lights, Downton Abbey, Parenthood, Monk, Heroes, Psych, The Game, Suits, Sacred Lies, Royal Pains, Battlestar Galactica, Columbo, Hunter, House, The Rockford Files, Dateline, 21 Jump Street, Highlander, Leave It To Beaver, Munsters y Murder She Wrote; series reality como Below Deck, Southern Charm, Chrisley Knows Best, Botched, Flipping Out, Million Dollar Listing New York, Pawn Stars, Storage Wars, Real Housewives of Dallas, Jay Leno's Garage, Shahs of Sunset y Undercover Boss; series de concursos como Top Chef Masters, Hell's Kitchen, Hollywood Game Night y American Ninja Warrior Jr.; series infantiles incluyendo Kong, The Animated Series, Pac-Man and the Ghostly Adventures, Fievel's American Tails y El Pájaro Loco; y títulos en español como Betty en NY, I Love Jenni, Reina De Corazones, The Riveras, Preso No. 1, Caso Cerrado, El Baron, El Chema, Larrymania, Perro Amor, Mi Familia Perfecta, Quien es Quien, Victoria y Donde Esta Elisa.

Deportes en vivo en el nivel gratuito incluyen cuatro partidos exclusivos de la Liga Premier el 15 de julio, cobertura del Campeonato U.S. Open y los Campeonatos Open Femeninos, un Juego de Playoffs Wild Card de la NFL y eventos seleccionados de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y Beijing. Además, los fanáticos de los deportes disfrutarán de repeticiones On Demand de eventos como carreras de caballos de Triple Crown, diarios destacados de NBC Sports y cientos de horas de series deportivas, documentales y películas como Tiger Woods Chasing History, 1968, I Am Ali, Dream Team, Being Evel, Feherty, Willie y los originales de Peacock Lost Speedways e In Deep with Ryan Lochte.

LO MEJOR DEL NIVEL PREMIUM

Para los que desean aún más, Peacock Premium ofrecerá acceso a un total de 20.000 horas de programación en la plataforma, que incluye todo el contenido del nivel gratuito más el catálogo completo de Peacock Originals incluyendo Brave New World, The Capture, Intelligence, Psych 2: Lassie Come Home, DreamWorks Where's Waldo?, DreamWorks Cleopatra In Space y Curious George; todas las series de catálogo incluyendo Two and a Half Men, Everybody Loves Raymond, George Lopez, Jeff Foxworthy Show, King of Queens, Superstore, Frasier, Cheers, House, The Affair, Yellowstone, Law & Order, Law & Order: SVU, Ray Donovan, Swedish Dicks, American Ninja Warrior; series infantiles incluyendo DreamWorks Dragons: Riders of Berk, Care Bears y Care Bears: Welcome to Care-a-Lot; y la colección completa de películas, que incluye títulos inolvidables como Shrek, Children of Men, Charlie Wilson's War, Forgetting Sarah Marshall, Frankenstein, The Graduate, Kicking and Screaming, Larry Crowne y You, Me & Dupree.

El nivel premium también brindará acceso anticipado a la programación, como el acceso al día siguiente de la emisión de los nuevos episodios de temporadas actuales de programas de NBC, como America's Got Talent, Blindspot, Zoey's Extraordinary Playlist, A Little Late with Lilly Singh, Saturday Night Live, Superstore, Law & Order: SVU, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med, New Amsterdam, Manifest, The Titan Games, Hollywood Game Night, World of Dance, The Kelly Clarkson Show, Access Hollywood, Days of Our Lives, Dateline, NBC Nightly News y Meet the Press, además de series de Telemundo como 100 días para enamorarnos, Celia, Cennet, Enemigo íntimo, La Doña, Minuto para ganar y Noticias Telemundo. El acceso exclusivo a Late Night With Seth Meyers y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon a las 8:00 pm hora del este solo estará disponible para los clientes de Peacock Premium cuando los programas vuelvan a rodarse en el estudio.

Peacock Premium también incluirá acceso a un creciente catálogo de programación deportiva en vivo y on demand, como 175 partidos exclusivos de la Liga Premier de la temporada 2020-2021, la cobertura de campeonatos mundiales de ciclismo como el Tour De France del 29 de agosto al 20 de septiembre y más de 100 horas de contenido de la WWE, a salir en agosto, incluyendo WWE Untold y Steve Austin's Broken Skull Sessions y recopilaciones como John Cena's Best WrestleMania Matches.

PRÓXIMAMENTE

En Peacock se estrenará nueva programación original todo el tiempo, incluyendo títulos anunciados previamente como Angelyne, Rutherford Falls, Battlestar Galactica, Punky Brewster, Dr. Death, Housewives Mash-up, Saved By the Bell, Five Bedrooms, Lady Parts, Girls5Eva, Who Wrote That, Kids Tonight Show, The Amber Ruffin Show, Armas de mujer y Caso Cerrado.

Además, Peacock ofrecerá muy pronto programas populares, como la serie más vista en streaming de toda la historia The Office, y más shows como Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med, Roseanne, 3rd Rock From the Sun, Bates Motel, Brooklyn Nine-Nine, Real Housewives of Atlanta, Real Housewives of New York, Real Housewives of New Jersey, Real Housewives of Orange County, Real Housewives of Beverly Hills, Keeping Up With the Kardashians, Vanderpump Rules, Millionaire Matchmaker, Top Chef, Married with Children, Curse of Oak Island, Pawn Stars, First 48, Storage Wars, American Pickers, Ancient Aliens, Cold Case Files y Charmed.

Los fanáticos del cine disfrutarán de una colección de películas taquilleras incluyendo filmes en la ventana de Pay 1 como Trolls World Tour, You Should Have Left, Croods 2, Boss Baby 2, y Spirit, y títulos que se agregarán próximamente como Mama, Won't You Be My Neighbor, The Purge, Riddick, Ride Along, E.T., American Gangster, ANTZ, Fast & Furious, Fast 5, Fast & Furious 6, Field of Dreams, The Express, Knocked Up, Bridesmaids, National Lampoon's Vacation, National Lampoon's European Vacation, Wanted, Evan Almighty, The Conjuring, Dawn of the Dead, The Dark Knight, Beetlejuice, The Big Lebowski, Scent of a Woman, Meatballs, 3:10 to Yuma, Lost In Translation, Brokeback Mountain, Pitch Black, The Graduate, Police Academy, The Great Outdoors, Hostel, The Bone Collector, Robin Hood, The Hurt Locker, The Break Up, Open Water, It Follows, Carlito's Way y Sinister.

Y los fanáticos de los deportes siempre tendrán más que esperar con el NFL Wild Card Game, la Copa Ryder y los Juegos Olímpicos de Tokio y Beijing en 2021 y 2022, respectivamente.

NUEVOS PROGRAMAS DE PEACOCK ORIGINALS QUE LLEGARÁN A LO LARGO DEL VERANO

Además de los nueve Peacock Originals que se estrenarán con el servicio el 15 de julio, Peacock anunció las fechas de estreno de más series originales que debutarán en las próximas semanas, tales como:

A.P. BIO – Estreno el 3 de septiembre del 2020

Cuando el desacreditado catedrático de filosofía de Harvard Jack Griffin (Glenn Howerton, It's Always Sunny in Philadelphia) pierde el trabajo de sus sueños, se ve obligado a regresar a Toledo, Ohio, y trabajar como profesor de biología de preparatoria. Cuando irrumpe en escuela Whitlock, Jack les deja totalmente en claro que no enseñará nada de biología. Al darse cuenta de que tiene a su disposición un salón lleno de estudiantes avanzados, Jack decide en cambio aprovechar la inteligencia de los alumnos para su propio beneficio. ¿Pero no serán sus estudiantes quienes lo están ayudando a darse cuenta de que el trabajo de sus sueños podría ser el que tiene en este momento? Ansioso de demostrar que sigue siendo el rey del castillo, el director Durbin (Patton Oswalt, Veep) se esfuerza por intentar controlar la fuerza de la naturaleza que es Jack Griffin. La serie también cuenta en su elenco con Lyric Lewis (Baskets), Jean Villepique (Sharp Objects) y Paula Pell Saturday Night Live. A.P. BIO es producida por Broadway Video, Sethmaker Shoemeyers Productions y Universal Television.

DEPARTURE – Estreno el 17 de septiembre del 2020

Para sorpresa de todos, el avión de pasajeros del vuelo 716 desaparece y la brillante investigadora Kendra Malley (Archie Panjabi, The Good Wife), junto a su mentor Howard Lawson (Christopher Plummer, Knives Out), son convocados para liderar la investigación. Cuando fuerzas disruptivas amenazan con socavar su tarea, Kendra deberá encontrar la verdad y evitar que la tragedia vuelva a suceder. La serie también cuenta con (Umbrella Academy), Rebecca Liddiard (Run This Town), Tamara Duarte (Longmire), Mark Rendall (Versailles), Peter Mensah (Midnight, Texas) y Sasha Roiz (Suits). DEPARTURE es producida por Shaftesbury (Canadá) y Greenpoint Productions Ltd. (Reino Unido).

FIVE BEDROOMS – Estreno el 13 de agosto del 2020

Cinco personas solteras se conocen, literalmente, en la mesa de solteros de una boda. Luego de varias botellas de champagne, deciden colaborar para comprar juntos una casa. Cinco solteros compran una casa juntos, ¿qué podría salir bien? Es un gran experimento social con un problema evidente: tendrán que vivir juntos. Experimentarán desastrosas situaciones, crisis que cambiarán sus vidas y momentos de amor, alegría y dolor. La serie es protagonizada por Kat Stewart (Offspring), Stephen Peacocke (Whiskey Tango Foxtrot), Doris Younane (Frayed), Katie Robertson (Rosehaven), Roy Joseph (Halim), Kate Jenkinson (Wentworth) y Hugh Sheridan (Packed to the Rafters). Es producida por Hoodlum Entertainment con la asistencia de Film Victoria. Está cofinanciada por Sky Studios Network Ten y Screen Australia.

HITMEN – Estreno el 6 de agosto del 2020

Las mejores amigas Jamie (Mel Giedroyc) y Fran (Sue Perkins) intentan abrirse camino en el mundo contando tan solo con su mutuo apoyo. También asesinan personas para ganarse la vida. Debido a sus delirantes excentricidades y disputas superficiales, cada plan se descarrila inevitablemente, lo que las conduce a extrañas desventuras, repletas de personajes extraños y dilemas inesperados. HITMEN es producida por Tiger Aspect en asociación con Sky Studios y es distribuida por NBCUniversal Global Distribution.

Para obtener más información, visita www.peacocktv.com y encuentra a Peacock en Twitter, Instagram y Facebook.

Sobre Peacock:

Peacock es el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal. Peacock ofrece un conjunto de primer nivel de exclusivos programas originales, bibliotecas on-demand de exitosas series de TV, más películas aclamadas de las arcas de Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination y los principales estudios de Hollywood. Además, Peacock aprovecha la capacidad sin igual de NBCUniversal de brindar un amplio rango de contenido temático y cautivante de noticias, deportes, programas de late-night, programación en español y reality. NBCUniversal es una filial de la Corporación Comcast.

