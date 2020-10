Peanuts Worldwide startet die globale Initiative „Take Care With Peanuts" anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von Charles Schulz' geliebtem Comicstrip

TAKE CARE WITH PEANUTS enthält drei wichtige Botschaften - Take Care of Yourself („sorge dich um dich selbst" – mit Schwerpunkt auf körperlichem und geistigem Wohlbefinden), Take Care of Each Other („sorgt euch umeinander" – Gemeinschaft und Philanthropie) und Take Care of the Earth („sorgt euch um die Erde" – Natur und Nachhaltigkeit) – die unter anderem zu einem großen weltweiten philanthropischen Engagement inspirieren.

„TAKE CARE WITH PEANUTS ist eine Initiative, bei der ich viel empfinde, da sie alle Themen würdigt, die mein Mann regelmäßig in seinem Comicstrip aufgriff", sagt Jeanne Schulz, die Witwe des Peanuts-Erfinders Charles Schulz. „Sparky teilte jahrelang die Botschaft, füreinander zu sorgen und die Natur zu respektieren – er war stets ein Mann, der seiner Zeit voraus war!"

PHILANTHROPIE: TAKING CARE WELTWEIT

Philanthropische Projekte werden eine Schlüsselkomponente der Initiative sein, beginnend mit dem TAKE CARE WITH PEANUTS Hospital Mural Program, einer globalen Zusammenarbeit zwischen Peanuts Worldwide und der gemeinnützigen Foundation for Hospital Art (FFHA). Als Teil der Bemühungen der FFHA, fröhliche Kunst in Krankenhäuser auf der ganzen Welt zu bringen, spendet Peanuts 70 Snoopy-und-Woodstock-Wandbilder an Krankenhäuser auf sechs Kontinenten. Zu den internationalen Partnerstädten gehören Beijing, Bogotá, Kapstadt, Paris, Seoul, Sydney und Toronto (um nur einige zu nennen) sowie 12 US-Städte.

Das Programm wurde am 1. Oktober in der One Brooklyn Health im Brookdale Hospital in New York und im CHOC-Kinderkrankenhaus in Orange, Kalifornien, vorgestellt. Freiwillige, Krankenhausmitarbeiter und Patienten beider Krankenhäuser haben sich zusammengetan, um die 1,25m x 1,42m großen Wandgemälde, ein fröhliches Bild von Snoopy und Woodstock, die ein herzhaftes Lachen auf Snoopys rot überdachter Hundehütte genießen, mittels einer einfach zu handhabenden Vorlage zu erschaffen. Jedes Krankenhaus auf der ganzen Welt wird das gleiche Wandbild tragen, wodurch ein globales Band der Gemeinschaft und des Sich-Sorgens geschaffen wird.

Das Projekt der Foundation for Hospital Art ist erst der Anfang eines mehrjährigen philanthropischen Vorhabens, bei dem sich Wohltätigkeitspartner in jedem Gebiet von Peanuts Worldwide der Initiative TAKE CARE WITH PEANUTS anschließen.

VIDEOS FÜR SOZIALE NACHRICHTEN: ANIMIERTE GESCHICHTEN DES SICH-SORGENS

1-minütige Original-Animationsvideos mit den Peanuts-Figuren beleuchten TAKE CARE-Themen während der gesamten Initiative. Die Videos starten am 13. Oktober mit Charlie Browns Schwester Sally, die den Originalsong „Take Care" singt. Ab Februar 2021 werden jedes Jahr zehn Originalvideos veröffentlicht, die alle in 10 Sprachen synchronisiert werden.

LEHRPLÄNE: KINDERN BEIBRINGEN, SICH ZU SORGEN.

Ab November 2020 können Lehrer und Eltern auf peanuts.com kostenlose, auf Standards basierende Lehrpläne in 11 Sprachen von den Lehrplanexperten von Young Minds Inspired (YMI) herunterladen. Die Lehrpläne sind für Schülerinnen und Schüler im Alter von 4 bis 11 Jahren konzipiert und enthalten die Peanuts-Figuren. Die TAKE CARE-Themen helfen den Kindern, ihre Fähigkeiten in den Bereichen MINT, Ausdrucksweise und Sozialkunde zu festigen.

APPLE TV+: SICH-KÜMMERN MIT DER „THE SNOOPY SHOW"

Eine neue Serie von Apple Original, „The Snoopy Show", wird am 5. Februar 2021 auf Apple TV+ weltweit zum ersten Mal ausgestrahlt. Mit Snoopy und seinen vielen Persönlichkeiten in den Hauptrollen wird in einem Drittel der Episoden das Thema TAKE CARE WITH PEANUTS behandelt. „The Snoopy Show" wird von WildBrain produziert.

Die Peanuts-Charaktere und das damit verbundene geistige Eigentum sind zu 41 % im Besitz von WildBrain Ltd. (TSX: WILD), zu 39 % im Besitz von Sony Music Entertainment (Japan) Inc. und zu 20 % im Besitz der Familie von Charles M. Schulz.

