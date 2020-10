Peanuts Worldwide lanza la iniciativa global "Take Care With Peanuts"

TAKE CARE WITH PEANUTS incluye tres mensajes vitales: Cuídate (centrada en el bienestar físico y mental), Cuida de los demás (comunidad y filantropía) y Cuida el planeta (naturaleza y sostenibilidad), que inspiran un gran esfuerzo filantrópico mundial, entre otros componentes.

"TAKE CARE WITH PEANUTS es una iniciativa en el que está puesto mi propio corazón, ya que celebra todos los temas que mi marido reflejaba habitualmente en su tira de cómic", comentó Jeanne Schulz, viuda del creador de Peanuts, Charles Schulz. "Mensajes compartidos con chispa sobre cuidar unos de otros y respetar la naturaleza durante años; siempre fue un hombre adelantado a su tiempo".

FILANTROPÍA: TAKING CARE WORLDWIDE

Los proyectos filantrópicos serán un componente clave de la iniciativa, empezando por el TAKE CARE WITH PEANUTS Hospital Mural Program, una colaboración global entre Peanuts Worldwide y la organización no lucrativa para Hospital Art (FFHA). Como parte de la misión de la FFHA de llevar el arte alegre a los hospitales de todo el mundo, Peanuts donará 70 murales de Snoopy y Woodstock a hospitales de seis continentes. Entre las ciudades participantes internacionales están Beijing, Bogotá, Ciudad del Cabo, París, Seúl, Sidney y Toronto (por citar algunos), junto con 12 ciudades estadounidenses.

El programa se estrenó el 1 de octubre en One Brooklyn Health en el Brookdale Hospital de Nueva York, ay en el CHOC Children's Hospital de Orange, California. Una combinación de voluntarios, personal de hospital y pacientes en ambos hospitales se unieron para pintar murales de 49" x 56", que incluyen una plantilla fácil de seguir que crea una divertida imagen de Snoopy y Woodstock disfrutando de unas risas sobre la casita del perro de techo rojo de Snoopy. Cada hospital de todo el mundo incluirá el mismo mural, creando un vínculo global de comunidad y cuidado.

El proyecto de la Foundation for Hospital Art es solo el comienzo de una empresa filantrópica multianual con socios benéficos en cada territorio Peanuts Worldwide uniéndose a la iniciativa TAKE CARE WITH PEANUTS.

VÍDEOS DE MENSAJES SOCIALES: HISTORIAS DE CUIDADOS ANIMADAS

Vídeos animados originales de un minuto de los personajes de los Peanuts destacarán los temas TAKE CARE a través de la iniciativa. Los vídeos se lanzarán el 13 de octubre con la hermana de Charlie Brown, Sally, cantando una canción original, "Take Care". A partir de febrero de 2021, 10 vídeos originales se lanzarán cada año, todos doblados en 10 idiomas.

TEMAS DE CLASE: ENSEÑAR A LOS NIÑOS A CUIDAR

A partir de noviembre de 2020 en peanuts.com, profesores y padres pueden descargar las lecciones basadas en estándares gratuitas en 11 idioma de expertos en currículo Young Minds Inspired (YMI). Diseñadas para estudiantes de 4 a 11 años, las lecciones incluirán a los personajes de los Peanuts y los temas TAKE CARE ayudarán a los niños a mejorar sus destrezas en STEM, idiomas y estudios sociales.

APPLE TV+: CUIDANDO CON "THE SNOOPY SHOW"

Una nueva serie original de Apple, "The Snoopy Show", se estrenará globalmente el 5 de febrero de 2021 en Apple TV+. Con Snoopy y sus muchos personajes como protagonistas, un tercio de los episodios se basarán en los temas de TAKE CARE WITH PEANUTS. "The Snoopy Show" está producido por WildBrain.

Los personajes de los Peanuts y la propiedad intelectual relativa son un 41% propiedad de WildBrain Ltd. (TSX: WILD), un 39% propiedad de Sony Music Entertainment (Japón) Inc., y un 20% propiedad de la familia de Charles M. Schulz.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306230/Peanuts_Worldwide_Peanuts_Worldwide_Launches_Global__Take_Care_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306226/Peanuts_Worldwide_Peanuts_Worldwide_Launches_Global__Take_Care_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306227/Peanuts_Worldwide_Peanuts_Worldwide_Launches_Global__Take_Care_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306228/Peanuts_Worldwide_Peanuts_Worldwide_Launches_Global__Take_Care_W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306229/Peanuts_Worldwide_Peanuts_Worldwide_Launches_Global__Take_Care_W.jpg

