Peanuts Worldwide lance l'initiative mondiale "Take Care with Peanuts" alors que la bande dessinée bien-aimée de Charles Schulz fête son 70e anniversaire

TAKE CARE WITH PEANUTS présente trois messages essentiels - Take Care of Yourself (axé sur le bien-être physique et mental), Take Care of Each Other (communauté et philanthropie), et Take Care of the Earth (nature et durabilité) - qui inspirent, entre autres, une importante entreprise philanthropique au niveau mondial.

"TAKE CARE WITH PEANUTS" est une initiative qui me tient à cœur, car elle célèbre tous les thèmes que mon mari abordait régulièrement dans ses bandes dessinées," déclare Jeanne Schulz, veuve du créateur de Peanuts, Charles Schulz. "Sparky a partagé des messages d'entraide et de respect de la nature pendant des années - il a toujours été un homme en avance sur son temps !"

PHILANTHROPIE : ENTRAIDE AU NIVEAU MONDIAL

Les projets philanthropiques seront un élément clé de l'initiative, à commencer par le programme de fresques dans les hôpitaux TAKE CARE WITH PEANUTS, une collaboration mondiale entre Peanuts Worldwide et la fondation à but non lucratif Foundation for Hospital Art (FFHA). Dans le cadre de la mission de la FFHA d'apporter de l'art suscitant de la joie aux hôpitaux du monde entier, Peanuts fait don de 70 peintures murales Snoopy-and-Woodstock à des hôpitaux sur six continents. Parmi les villes internationales participantes figurent Pékin, Bogotá, Le Cap, Paris, Séoul, Sydney et Toronto (pour n'en citer que quelques-unes), ainsi que 12 villes américaines.

Le programme a débuté le 1er octobre au One Brooklyn Health de l'hôpital Brookdale à New York, et au CHOC Children's Hospital à Orange, en Californie. Des bénévoles, du personnel hospitalier et des patients des deux hôpitaux se sont réunis pour peindre les peintures murales de 49" x 56", qui comportent un modèle facile à suivre créant une image joyeuse de Snoopy et Woodstock s'amusant à rire sur le toit rouge de la niche de Snoopy. Chaque hôpital dans le monde présentera la même peinture murale, créant ainsi un lien global de communauté et d'entraide.

Le projet de la Foundation for Hospital Art n'est que le début d'une entreprise philanthropique pluriannuelle, avec des partenaires caritatifs dans chaque territoire de Peanuts Worldwide qui rejoignent l'initiative TAKE CARE WITH PEANUTS.

VIDÉOS DE MESSAGES A PORTEE SOCIALE : DES HISTOIRES ANIMÉES D'ENTRAIDE

Des vidéos animées originales d'une minute mettant en scène les personnages de Peanuts mettront en avant des thèmes d'entraide (TAKE CARE) tout au long de l'initiative. La diffusion des vidéos débutera le 13 octobre avec la sœur de Charlie Brown, Sally, qui chante une chanson originale, "Take Care". À partir de février 2021, dix vidéos originales seront diffusées chaque année, toutes doublées en dix langues.

LEÇONS : APPRENDRE AUX ENFANTS À S'ENTRAIDER

À partir de novembre 2020, les enseignants et les parents pourront télécharger gratuitement sur peanuts.com des leçons standardisées en 11 langues auprès des experts en programmes scolaires de Young Minds Inspired (YMI). Conçus pour les élèves de 4 à 11 ans, les leçons mettront en vedette les personnages de Peanuts et les thèmes d'entraide aideront les enfants à affiner leurs compétences en STEM, en langues et en sciences sociales.

APPLE TV+ : S'ENTRAIDER AVEC LE "SNOOPY SHOW

Une nouvelle série Apple Original, "The Snoopy Show", fera ses débuts mondiaux le 5 février 2021 sur Apple TV+. Mettant en vedette Snoopy et ses nombreux personnages, un tiers des épisodes portera sur le thème "TAKE CARE WITH PEANUTS". "The Snoopy Show" est produit par WildBrain.

Les personnages Peanuts et la propriété intellectuelle y afférente sont détenus à concurrence de 41% par WildBrain Ltd. (TSX : WILD), elle-même détenue à concurrence de 39% par Sony Music Entertainment (Japan) Inc. et à 20% par la famille de Charles M. Schulz.

