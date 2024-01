Pearson ouvre les réservations pour le nouveau test de compétence en anglais PTE Core à des fins de visa de migration économique au Canada

LONDRES, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L), la première société d'apprentissage au monde, a annoncé aujourd'hui que les réservations sont désormais ouvertes pour le PTE Core, son tout nouveau test de compétence en langue anglaise. Le PTE Core a reçu l'approbation d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) l'année dernière et peut maintenant être passé pour fournir la preuve de la maîtrise de l'anglais aux fins de l'immigration économique permanente au Canada ou de la citoyenneté canadienne. Les premiers tests PTE Core pourront être passés à partir du 12 février.

Le PTE Core est un nouvel ajout au portefeuille du Pearson Test of English, partageant de nombreuses caractéristiques uniques du PTE Academic. Il s'agit d'un examen informatisé de deux heures, passé dans un centre d'examen, qui teste quatre compétences clés en anglais : l'expression orale, la compréhension orale, la lecture et l'écriture. La principale différence réside dans le fait que le PTE Core est adapté aux candidats à l'examen professionnel et qu'il est axé sur la vie réelle et non sur les études. Il a été créé pour répondre aux besoins spécifiques du Canada en matière de migration et aux exigences d'IRCC en matière de compétences linguistiques, mais il peut également être utilisé pour évaluer les compétences en anglais des candidats à un examen professionnel dans n'importe quel pays.

Gio Giovannelli, président de la division de l'apprentissage de l'anglais chez Pearson, a déclaré : « Nous sommes ravis de proposer le PTE Core aux candidats du monde entier. Il a été conçu pour tester les compétences linguistiques de la vie réelle et permet aux candidats de montrer leurs compétences et d'être eux-mêmes en anglais. Qu'ils souhaitent travailler, étudier ou émigrer au Canada, il existe un test de compétence linguistique en anglais de Pearson qui répond à leurs besoins ».

Chaque année, le Canada accueille des centaines de milliers de résidents permanents, de travailleurs étrangers temporaires (TET), d'étudiants et de visiteurs. Le Canada soutient également la réunification des familles et la protection des réfugiés et des personnes en danger. En mettant davantage l'accent sur le soutien à la résurgence économique et à la croissance post-pandémique du Canada, IRCC optimise son plan de niveaux afin de mieux répondre à la demande croissante des années à venir. Le Canada présente une forte demande de professionnels dans des domaines tels que les soins infirmiers, l'ingénierie et le développement web. L'approbation du PTE Core arrive donc à point nommé et ouvre de nouvelles opportunités pour Pearson.

Le PTE Core a été créé en réponse aux besoins de migration économique du Canada. Parallèlement, le PTE Academic a été accepté à partir d'août 2023 par IRCC comme test de compétence en anglais approuvé pour toutes les demandes de visa SDS (« Student Direct Stream », Volet direct pour les études). Il est déjà reconnu par plus de 97 % des universités et 95 % des établissements d'enseignement supérieur au Canada. Les gouvernements britannique, australien et néo-zélandais acceptent également les tests PTE pour toutes les demandes de visa. Le PTE Academic est également accepté par 100 % des universités australiennes, néo-zélandaises et irlandaises et par 99 % des universités britanniques.

Le test PTE Core, entièrement numérique, est délivré par Pearson VUE, l'entreprise de tests informatisés de Pearson. La dernière technologie d'intelligence artificielle utilisée pour la notation et la collecte de données biométriques fournit des mesures de sécurité renforcées. Ces technologies de pointe garantissent la fourniture d'un test impartial et très précis des compétences en anglais du candidat.

En outre, les candidats peuvent s'inscrire en ligne au PTE Core jusqu'à 24 heures à l'avance, profiter des créneaux horaires des centres de test dans le monde entier et recevoir leurs résultats en moyenne dans les deux jours.

Le PTE Core sera déployé dans le réseau existant de Pearson, qui compte plus de 400 centres PTE dans 118 pays. Ce réseau comprend 25 centres de test au Canada.

Chez Pearson, notre objectif est simple : ajouter de la vie à une vie d'apprentissage. Nous pensons que chaque opportunité d'apprentissage est une chance de progrès personnel. C'est pourquoi nos quelque 18 000 employés s'engagent à créer des expériences d'apprentissage dynamiques et enrichissantes conçues pour avoir un impact réel. Nous sommes le leader mondial de l'apprentissage et fournissons à nos clients, répartis dans environ 200 pays, du contenu numérique, des évaluations, des qualifications et des données. Pour nous, l'apprentissage n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pearsonplc.com.

Les tests PTE Academic et PTE Academic Online proposent des tests d'anglais sécurisés pour les demandes d'études dans le monde entier, y compris au Canada. Les tests de compétence en anglais PTE sont acceptés pour les demandes de travail et de migration en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Le PTE Academic Online n'est pas accepté pour les demandes de travail et de migration. Le PTE Core est accepté pour les demandes d'immigration permanente au Canada.

