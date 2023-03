Pedro Salles, um executivo de destaque do agronegócio, junta-se ao Agro.Club no Brasil para liderar o crescimento e desenvolvimento do país

SÃO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Desde sua estréia no Brasil no ano passado, a Agro.Club tem experimentado uma forte adoção do seu mercado B2B, com um número crescente de agricultores e consumidores de grãos registrando transações. Com um profundo conhecimento do comércio de grãos brasileiro, Pedro Salles junta-se à Agro.Club Brasil como Country Manager. Sua chegada levará a companhia a um novo estágio de expansão do mercado. A Agro.Club preenche uma lacuna na digitalização do comércio de grãos, tornando-o mais eficiente, e mitigando riscos para seus clientes e fornecedores.

Pedro Salles tem mais de 15 anos de experiência executiva no comércio de produtos agrícolas. Ao longo dos seus anos de gestão na Gavilon e na Agribrasil, desempenhou um papel fundamental na construção e ampliação dos negócios para estas empresas, transformando-as em importantes participantes neste mercado.

Salles irá gerir todos os aspectos estratégicos e operacionais do negócio da empresa para estabelecê-la como um importante player no mercado local.

"Minha experiência no comércio de produtos agrícolas local e global irá acelerar o crescimento da companhia. A tecnologia digital da Agro.Club está revolucionando o complicado e ineficiente processo de comércio de grãos", diz o recém-nomeado diretor-geral.

A plataforma de grãos Full-Stack B2B da Agro.Club visa acrescentar mais valor e conveniência a todos os participantes. O seu algoritmo analisa milhares de ofertas em busca do melhor match logístico e comercial, aumentando a eficiência e reduzindo os custos transacionais. O controle de qualidade, a logística e o financiamento são também efectuados pela empresa, tornando os negócios de cereais seguros descomplicados para produtores e consumidores.

"Fico muito feliz com a chegada de Pedro Salles na liderança da Agro.Club Brasil, colocando seus esforços e conhecimento no desenvolvimento do nosso mercado de comércio de grãos", diz Egor Kirin, CEO da Agro.Club global. "Pedro é um dos executivos mais bem sucedidos no mercado brasileiro, com uma perspectiva abrangente e compreensão dos mercados da LATAM. Com ele a bordo, seremos capazes de expandir mais rapidamente o nosso mercado global de cereais e cumprir a nossa missão de tornar o fornecimento global de alimentos mais seguro e sustentável. A plataforma já encontrou o seu mercado com mais de 40.000 agricultores e empresas de cereais de todo o mundo, dos quais mais de 5.000 são do Brasil".

Agro.Club é uma empresa AgTech sediada nos EUA, agora presente em três dos maiores pólos agrícolas. Dirige um mercado global de cereais em pleno crescimento, permitindo aos seus usuários o comércio de cereais em todo o mundo. A empresa tem mais de 200 empregados globalmente e uma equipe executiva com experiência agrícola, digital e fintech. A Agro.Club levantou capital de investidores internacionais como Rabo Frontier Ventures (Rabobank), Speedinvest, VentureFriends, e Elevator Ventures (Raiffeisen Bank).

Siga o Agro.Club no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agro-club/

FONTE Agro.Club

SOURCE Agro.Club