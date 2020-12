Pedro Sampaio ultrapassa Marília Mendonça em app "queridinho" do momento

O grande vencedor do ranking "Top Músicas 2020" foi o sucesso "Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Original e JS O Mão de Ouro, tocado mais de 40 milhões de vezes dentro do Lark Player. O hit de bregafunk ultrapassou faixas como "Graveto", de Marília Mendonça, "S de Saudade", de Luíza e Maurílio, além de outros hits do forró e do sertanejo.

A batalha do ranking "Top Revelações 2020" foi ainda mais acirrada. MC Niack foi o grande vencedor, mas outros artistas como MC Lipi também conquistaram a audiência do app e quase levaram o prêmio pra casa. É que com o crescimento do Lark Player no Brasil, sua base de fãs apaixonados por funk, e outros ritmos populares no país, ficou ainda maior.

O forró também teve destaque com o grupo Os Barões da Pisadinha, que aumentaram o número de plays em 20 milhões em apenas um mês.



"Esse ano a gente viu uma consolidação do Lark Player como alternativa para quem realmente ama música popular brasileira: funk, forró, rap, sertanejo, pagode", conta Marco Pang, head de operação do aplicativo Lark Player. "A cultura brasileira é muito diversa e os fãs são completamente apaixonados pelos ritmos locais".

Para conferir o resultado dos 12 rankings, basta entrar no aplicativo e acessar as listas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1390894/image_1222.jpg

CONTATO

Name: Ana

Phone: +86 17645115028

Email: [email protected]

FONTE Lark Player

SOURCE Lark Player