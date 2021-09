Peggy Gou, Ib Kamara, Coco Capitán et Dina Asher-Smith assistent à l'événement Zalando Designer « Luxury On Your Terms » à la Fashion Week de Milan

REGARDER LA BANDE-ANNONCE DU FILM DE CAMPAGNE ICI

Hier soir, Zalando, la première plate-forme en ligne européenne pour la mode et le style de vie, a accueilli l'emblématique DJ Peggy Gou, le styliste de renom Ib Kamara, la photographe et artiste Coco Capitán, le fondateur de Not Just A Label, Stefan Siegel, l'actrice espagnole Miranda Makaroff et la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith pour célébrer le lancement de sa nouvelle campagne Designer A/H « Luxury On Your Terms » lors d'un dîner sensoriel et artistique dans le magnifique Museo della Scienza de Milan.

Rejoignant Peggy, Ib, Coco et Stefan, la liste des invités de Zalando Designer était composée de créateurs et de célébrités européennes telles que l'artiste et directeur créatif Patrick Mason, le chanteur et actrice Jedet et l'écrivain et commentateur de mode Louis Pisano. L'événement marque également le début de collaborations à plus long terme avec ce collectif européen de créateurs de goût multidisciplinaires, y compris les trois noms susmentionnés parmi d'autres tels que Alice Barbier pour plusieurs projets passionnants tout au long de l'année et au-delà.

L'événement combinait à la fois le physique et le numérique, avec une performance artistique interactive en 3D et une exposition de danse de la maison de mode française numérique et d'images de synthèse entièrement féminine, Infinity Studio Acid Rays, ainsi qu'une installation d'art en prose de Coco Capitán, qui a également photographié les superbes photos de la campagne « Luxury On Your Terms ».

Cette expérience de dîner immersif s'inscrivait dans le prolongement de la récente campagne Zalando Designer, qui consistait en un film numérique interactif intitulé « A Life of Liberty » avec Lachlan Watson, réalisé par Vincent Haycock, et en une collection de photos prises par Coco Capitán, le tout habillé par Ib Kamara, qui ont tous deux assisté à l'événement hier soir.

Les invités se sont inspirés du thème de la campagne Zalando Designer, « Luxury on Your Terms », de Coco Capitan portant Bally à Jedet portant 032c, et Dina Asher-Smith en MM6 Maison Margiela. Zalando Designer célèbre le style individuel à votre mesure en permettant aux gens d'acheter des marques contemporaines et de luxe qui leur permettent de s'exprimer pleinement.

À propos de Zalando Designer :

Lancé en 2010, Zalando Designer a évolué pour devenir une proposition distincte dédiée au shopping de luxe et offrant une expérience de haut niveau tout au long du parcours client. Zalando Designer est une destination d'inspiration pour la mode de luxe où les consommateurs peuvent découvrir et acheter des marques établies et émergentes qui partagent leurs valeurs. Zalando Designer abrite des marques telles que Victoria Beckham et Alberta Ferretti et a récemment lancé de nouvelles marques contemporaines et de luxe avancées, notamment Christopher Kane, 032C et Mansur Gavriel. L'aspiration de Zalando Designer est d'être la plateforme de choix pour les clients et les marques qui font progresser la durabilité, la diversité et l'inclusion.

À propos de Zalando :

Zalando (https://corporate.zalando.com) est la première plate-forme en ligne en Europe pour la mode et le style de vie. Fondée à Berlin en 2008, elle propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté à quelque 45 millions de clients actifs sur 23 marchés. La sélection de marques internationales varie de noms mondialement connus aux labels locaux. Notre plate-forme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant qu'entreprise technologique la plus en vogue en Europe, nous nous efforçons de trouver des solutions numériques pour chaque élément de notre voyage à travers la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs importants de l'histoire de Zalando. Notre objectif est d'être le point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact positif net sur les personnes et la planète.

