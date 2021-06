Peijia Medical et CR PHARMA COMM signent un protocole de coopération stratégique

En avril dernier, le système de remplacement de valve aortique par voie transcathéter (TAVR) TaurusOne® de Peijia Medical a été officiellement approuvé pour un usage commercial. Cela marque l'entrée compétitive de Peijia Medical sur le marché des produits pour les cardiopathies structurelles. Cette coopération stratégique associe les produits de haute qualité de Peijia Medical aux canaux de commercialisation bien établis de China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. (CR PHARMA COMM). La collaboration renforcera les avantages concurrentiels de chaque partie dans le domaine du TAVR. CR PHARMA COMM est connue pour ses canaux de commercialisation standardisés, son réseau de vente national et son professionnalisme exemplaire. Elle accélérera davantage la croissance des activités de Peijia Medical et le développement des canaux de vente aux niveaux régional et national. Peijia Medical est désormais en mesure de consolider sa présence dans les régions de deuxième et troisième rangs, d'étendre son marché déjà vaste à des zones plus éloignées et d'améliorer le mode de vie d'un plus grand nombre de personnes dans le besoin.

La cérémonie de signature a donné lieu à de nombreux discours prononcés respectivement par Chen Wei (président de CR PHARMA COMM), Tang Yanlin, (directeur général adjoint de CR PHARMA COMM) et Karen Xiaoxiao Zhuang (directrice des ventes de Peijia Medical). Après que chaque entreprise a présenté son développement commercial actuel, ils sont entrés dans les détails de la coopération, échangeant un grand nombre d'informations et d'idées sur les modèles commerciaux régionaux en aval et dans les terminaux.

CR PHARMA COMM est un grand distributeur de produits pharmaceutiques et une filiale à part entière de China Resources Pharmaceutical Group Limited. Dans le domaine pharmaceutique, elle s'occupe principalement de marketing, de logistique, de distribution et de solutions pour la chaîne d'approvisionnement. CR PHARMA COMM détient les qualifications nécessaires pour importer et exporter des médicaments et des dispositifs médicaux, et pour gérer la logistique tierce partie dans le domaine médical. Avec un réseau de commercialisation couvrant 31 provinces et municipalités à travers le pays, CR PHARMA COMM a entretenu des partenariats stables à long terme avec près de 10 000 fabricants pharmaceutiques nationaux et étrangers.

Peijia Medical est un prestataire de services mondial de solutions médicales innovantes. Nous nous engageons à fournir des produits et des solutions sûrs, efficaces et abordables, afin de soulager la souffrance des patients et d'améliorer leur qualité de vie grâce à une innovation continue. Peijia s'efforce d'être une entreprise médicale internationale de haute technologie axée sur l'innovation et le patient.

Peijia Medical adhère à la stratégie « Solutions pour les maladies cardiaques et neurologiques par l'innovation », en se concentrant sur l'invention, la R&D et la production de dispositifs médicaux haut de gamme pour la prévention des maladies cardiaques et cérébrovasculaires structurelles. Nous proposons une large gamme de produits comprenant des solutions transcathéter pour les valves aortiques, mitrales et tricuspides, ainsi que des accessoires chirurgicaux, et divers systèmes à base de cathéter pour les maladies cérébrovasculaires.

Peijia Medical a été créée en 2012, son siège social est situé à Suzhou en Chine et elle a été cotée au Main Board de la Bourse de Hong Kong en mai 2020 (code boursier : 09996.HK).

