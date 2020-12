Peijia Medical et HighLife concluent un accord de licence et de transfert de technologie pour le remplacement de la valve mitrale transseptale en Grande Chine

La collaboration renforce la position de Peijia pour être compétitif sur un marché largement inexploité et soutient l'expansion mondiale de la technologie de HighLife

SUZHOU, Chine et PARIS, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Peijia Medical Ltd (code d'action HK : 09996) et HighLife SAS, une société de dispositifs médicaux basée à Paris, qui se concentre sur le développement d'un système unique de remplacement transseptal de la valve mitrale (« TMVR ») pour traiter les patients souffrant de régurgitation mitrale, ont annoncé qu'ils ont conclu un accord de licence en vertu duquel HighLife a accordé à Peijia une licence exclusive concernant certains produits TMVR propriétaires actuellement en cours de développement par le concédant. En vertu de l'accord, Peijia est autorisée, entre autres, à fabriquer, développer et commercialiser les produits dans la région de la Grande Chine, et HighLife est en retour autorisée à recevoir une redevance initiale et des paiements d'étape ultérieurs.

Le traitement interventionnel de la régurgitation mitrale est considéré comme l'un des domaines les plus difficiles dans le domaine des maladies cardiaques structurelles, mais il représente également un énorme potentiel de marché. La technologie TMVR développée par HighLife utilise une approche transseptale pour traiter les patients atteints de RM, et est actuellement évaluée dans le cadre d'études cliniques internationales dans plus de 20 sites sur trois continents.

« Nous avons évalué l'approche transapicale au tout début, mais il est clair maintenant que l'administration par transseptal est la référence absolue », a déclaré le docteur Nicolo Piazza, du Centre universitaire de santé McGill. Le Dr Piazza, leader d'opinion dans le domaine du traitement interventionnel des valves cardiaques et chercheur principal des produits TMVR de HighLife, a déclaré qu'il pensait que « HighLife était bien avancé en termes de technologie et montrait des résultats prometteurs. Le dispositif TMVR est doté d'un petit cathéter, semblable à celui d'un système TAVR, et est extrêmement convivial. Je pense que les opérateurs de la valve aortique transcathéter seront très à l'aise pour déployer cette valve. »

En vertu de l'accord de licence, Peijia et HighLife établiront un comité d'examen conjoint afin d'améliorer le partage mutuel des informations sur le développement et la commercialisation des produits TMVR, ce qui renforcera la coopération entre les deux sociétés. Ces conditions permettent également l'octroi de licences croisées sur les améliorations futures des produits, ce qui encourage les deux entreprises à se concentrer sur les innovations.

HighLife considère cet accord avec Peijia comme une approbation majeure depuis son premier financement en capital-risque mené par Sofinnova Partners en 2017. « Il s'agit d'une étape importante pour HighLife, qui soutient nos ambitions de nous mondialiser et de bénéficier du marché extrêmement dynamique du cœur structurel chinois grâce à notre partenariat avec Peijia », a déclaré Georg Börtlein, PDG et fondateur de HighLife. « Nous restons déterminés à mettre sur le marché la meilleure option de traitement pour la plus large population de patients. Les premiers résultats de nos études cliniques multicentriques suggèrent que notre approche transseptale améliore les résultats des patients et peut être utilisée efficacement par plusieurs opérateurs. »

Peijia considère cette collaboration comme une étape importante dans le renforcement de son pipeline structurel cardiaque par l'ajout de produits de TMVR en phase clinique, potentiellement les premiers de leur catégorie. « Cette collaboration marque une étape importante pour renforcer le leadership technologique de Peijia dans le domaine du cœur structurel », a déclaré le Dr Yi Zhang, fondateur et directeur général de Peijia Medical. « Nous nous efforçons toujours de fournir des produits et des solutions plus innovants pour les patients. La collaboration avec HighLife démontre l'engagement de Peijia à être à la pointe de la technologie avec les meilleurs partenaires du monde entier. Nous croyons fermement que ce type d'innovation collaborative profitera à un plus grand nombre de patients en Chine. »

HighLife a été fondée en 2010 par Georg Börtlein, qui avait auparavant co-fondé CoreValve Inc, un pionnier dans le développement de l'implantation de valves aortiques par cathéter, qui a été soutenu très tôt par la société de capital-risque européenne Sofinnova Partners, leader dans le domaine des sciences de la vie, jusqu'à la vente à Medtronic en 2009 pour plus de 700 millions de dollars. Sofinnova Partners, le principal investisseur historique en capital-risque de HighLife, est rejoint par d'autres investisseurs de premier ordre, USVP, Andera Partners, Sectoral et VI Partners.

À propos de Peijia Medical

Peijia Medical Limited a été créée en 2012 et son siège social est situé à Suzhou, en Chine. Peijia Medical se concentre sur le marché en forte croissance des dispositifs médicaux interventionnels en Chine et vise à devenir une plate-forme de dispositifs médicaux de renommée mondiale qui fournit des solutions de traitement complètes pour les maladies cardiaques et neurovasculaires structurelles. La société a été cotée à la bourse de Hong Kong Limited en mai 2020 sous le code boursier 9996.

À propos de HighLife

HighLife SAS a été créée en 2010 et son siège social est situé à Paris, en France, avec des bureaux à Irvine (Californie). Elle se concentre sur le développement d'un nouveau système de remplacement transseptal pour traiter la régurgitation de la valve mitrale. Cette technologie vise à réduire les traumatismes des patients par une approche purement endovasculaire.

Attention : La valve mitrale transseptale HighLife est un dispositif expérimental et n'est pas disponible à la vente.

