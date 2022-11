Peijia Medical Limited et inQB8 Medical Technologies, LLC annonce la réalisation d'une implantation du système de remplacement de la valvule tricuspide par transcathéter MonarQ pour la première fois chez l'humain

SUZHOU, Chine, 26 novembre 2022 /PRNewswire/ -- inQB8 Medical Technologies, LLC (inQB8), en partenariat avec Peijia Medical Limited (Peijia, [9996.HK]), a annoncé aujourd'hui qu'elle a implanté la valvule tricuspide par transcathéter MonarQ chez une femme de 75 ans souffrant d'une sévère régurgitation tricuspidienne. La procédure de remplacement de la valvule tricuspide par transcathéter (TTVR) par voie trans-jugulaire a été effectuée le 21 novembre 2022, pour des raisons d'ordre humanitaire, au Centre de cardiologie de l'hôpital universitaire Rigshospitalet, à Copenhague, au Danemark, par des cardiologues interventionnels, soit les professeurs Lars Søndergaard, M.D., et Ole De Becker, M.D., le chirurgien cardiothoracique Morten Smerup, M.D., Jacob Moller, M.D. (Échocardiographe), et Hasse Moeller-Sorensen, M.D. (anesthésiologiste), en présence du co-fondateur, président directeur, directeur du marketing d'inQB8 et chirurgien cardiaque, Arshad Quadri, M.D.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de travailler de nouveau avec le Dr Quadri et l'équipe d'inQB8 pour offrir une nouvelle option de traitement intéressante à cette patiente pour qui aucune autre solution de rechange n'était disponible, a déclaré le Dr Lars Søndergaard. En raison de multiples facteurs de risque et de restrictions anatomiques, ni la chirurgie traditionnelle de la valvule tricuspide ni la réparation de bord à bord par transcathéter n'étaient des options pour cette patiente. Après un examen minutieux par notre équipe, nous avons déterminé que le remplacement par transcathéter de la valvule tricuspide par le système MonarQ pourrait permettre d'atténuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie de cette patiente. La valvule a été implantée avec succès et fonctionne normalement. »

« Je suis ravi de travailler avec le Dr Lars Søndergaard et son équipe expérimentée à Rigshospitalet sur ce prochain chapitre du développement des valvules transcathéters. La valvule tricuspide transcathéter de MonarQ possède un système de fixation biodynamique unique qui utilise et préserve le mouvement naturel du cœur pour fixer l'implant au tissu d'origine, distribuer les charges systoliques et réduire au minimum les fuites paravalvulaires d'un large éventail de tailles d'anneaux d'origine », a déclaré Arshad Quadri, M.D., chirurgien cardiaque et cofondateur, président-directeur et directeur du marketing d'inQB8. « Dr Quadri et moi croyons qu'en répondant non seulement aux besoins anatomiques, mais aussi aux besoins physiologiques de la valvule tricuspide, le système MonarQ permettra de tourner la page sur le traitement de la régurgitation tricuspidienne, une maladie extrêmement insidieuse et invalidante de cette valve oubliée », a déclaré M. Brent Ratz, cofondateur et chef de la direction d'inQB8.

« Au cours des dernières années, la nécessité d'une solution de remplacement de la valvule tricuspide par transcathéter est devenue de plus en plus évidente. Étant donné que Peijia cherche à étendre sa présence à l'échelle mondiale et à bâtir son portefeuille de solutions cardiaques structurelles, notre investissement combiné dans inQB8 et la technologie MonarQ TTVR était un choix naturel », a déclaré le Dr Michael Zhang, président et chef de la direction de Peijia Medical. « Le succès de la première implantation de MonarQ chez l'humain marque une première étape passionnante dans la mise en place de cette technologie qui améliore la vie d'un nombre croissant de patients dans le monde », a affirmé le Dr JianFong Tan, directeur de la technologie de Peijia Medical.

À propos de Peijia Medical Limited

Peijia Medical (09996.HK) a été créée en 2012. Son siège social est situé à Suzhou, en Chine. Peijia Medical se concentre sur le marché en forte croissance des dispositifs médicaux interventionnels en Chine et vise à devenir une plate-forme de dispositifs médicaux de renommée mondiale qui fournit des solutions de traitement complètes pour les maladies cardiaques et neurovasculaires structurelles.

À propos d'inQB8 Medical Technologies, LLC

inQB8 Medical Technologies, LLC est un incubateur de dispositifs médicaux du secteur privé dont le siège est situé dans le Massachusetts et qui est aussi établi à Irvine, en Californie. Il s'agit de la deuxième collaboration entre le Dr Arshad Quadri, MD, et J. Brent Ratz, MBA. Leur partenariat a commencé il y a 16 ans par la cofondation de CardiAQ Valve Technologies, le premier système de remplacement de la valvule mitrale par transcathéter transseptal (TMVR) au monde. inQB8 se concentre sur le développement de nouvelles solutions internationales pour les principales maladies cardiovasculaires, dont les problèmes cardiaques structurels, les maladies de la valvule aortique et l'insuffisance cardiaque, en accélérant des projets grâce au prototypage, aux tests de laboratoire et précliniques jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être acquis ou avancés comme des start-ups cardiovasculaires autonomes distinctes. En juin 2021, Peijia Medical a annoncé un partenariat stratégique avec inQB8 et accepté d'acquérir la technologie MonarQ TTVR, que inQB8 continue de développer en son nom.

Toute déclaration prospective est sujette à des risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Peijia Medical enregistrés auprès de la Bourse de Hong Kong. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés.

Attention : Le système de remplacement de la valvule tricuspide par transcathéter de MonarQ est à ses premières phases de développement. Il ne sera pas disponible pour les essais cliniques jusqu'à nouvel ordre et n'est PAS offert en vente.

