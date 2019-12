Pela primeira vez, a XCMG é nomeada entre as 500 marcas mais influentes do mundo

"As indústrias de fabricação de equipamentos de ponta estão demonstrando nova vitalidade na era digital. Nas últimas décadas, a indústria chinesa de maquinário de construção percorreu um longo caminho, graças a grandes investimentos e oportunidades na área de construção. Por 76 anos, a XCMG fez mudanças e liderou transformações, no caminho de se tornar uma marca internacional de primeira classe", disse Lu Chuan, vice-presidente da XCMG.

A XCMG está adotando um caminho de desenvolvimento "avançado e tolerável", profundamente enraizado na inovação e sustentabilidade para garantir a satisfação dos clientes.

Ao se concentrar na inovação de produtos, tecnologia e padrões, a XCMG se esforça para resolver os problemas críticos do setor, que atrasam o desenvolvimento.

Os produtos de ponta da XCMG tiveram resultados impressionantes no mercado interno e internacional. O maior guindaste de esteira do mundo, com 4.000 t, executou quase 100 tarefas bem-sucedidas de içamento e estreou na Arábia Saudita em outubro deste ano. O lançamento da escavadeira de mineração de 700 t da XCMG fez da China o quarto país a desenvolver e fabricar escavadeiras hidráulicas acima de 700 t.

Os programas globais de bem-estar público da XCMG para públicos específicos, incluindo 14 projetos em cinco setores, mudaram a vida de inúmeras pessoas. Até o momento, a XCMG participou de 20 operações primárias de resgate, doou 30 milhões de yuans (US$ 4,28 milhões) e construiu 121 adegas de água na Etiópia para fornecer acesso à água potável a 10.000 moradores e estudantes.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma multinacional de fabricação de maquinário pesado com 76 anos de história. Atualmente, ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. Exporta para mais de 183 países e regiões, com volume anual de exportação de US$ 1,6 bilhão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059313/XCMG_500_Influential_Brands.jpg

