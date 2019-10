Pela primeira vez, Abu Dhabi Queen of Mats: Seis das competidoras mais fortes do mundo se enfrentam no Rio pela coroa inaugural Adqom de peso-leve

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A AJP Tour tem o orgulho de anunciar a primeira edição da Abu Dhabi Queen of Mats. A ADQOM de peso-leve começará na sexta-feira, 1 de novembro, no Arena Carioca 1.

Ana Talita Alencar (Brasil) - A campeã do ADWPJJC de 2017 na classe de 55 quilos estará no Rio para provar que ainda no alto do pódio quando se trata de sua performance nos tatames.

Mayssa Bastos (Brasil) - Competindo na divisão de 49 quilos, Mayssa é praticamente imbatível. Ela é a única atleta a ganhar medalhas de ouro no ADWPJJC desde que a classe de peso foi introduzida em 2017.

Bianca Basílio (Brasil) - Duas vezes campeã de faixa marrom/preta na ADWPJJC (2018/2019), Bia Basílio carrega todas as credenciais necessárias para ser considerada uma das principais candidatas à coroa.

Amal Amjahid (Bélgica) - Amal chocou o mundo ainda na faixa-marrom quando chegou ao topo do pódio no ADWPJJC 2018, derrotando cinturões negros muito mais experientes na divisão de 55 kg

Luiza Monteiro (Brasil) - Outra forte concorrente, Luiza Monteiro ganhou quase tudo. Com um estilo agressivo que inclui passagens na pressão e fortes submissões, Luiza quer a coroa para enriquecer ainda mais sua coleção de troféus.

Ana Rodrigues (Brasil) - Recentemente promovida ao ranking de faixa-preta, Ana Rodrigues ganhou muita experiência competindo contra faixas-preta na AJP Tour em seus anos como faixa-marrom.

Sobre a Abu Dhabi Queen of Mats

Assim como o Abu Dhabi King of Mats, a Abu Dhabi Queen of Mats introduz um formato de competição novo e muito emocionante. As atletas são divididas em dois grupos e lutam entre si dentro de seus grupos. No final da fase de grupos, as duas atletas com as melhores campanhas de cada grupo avançam para as semifinais e lutam por uma vaga na final. O evento termina com as lutas pelo terceiro lugar e a final. Todas as lutas duram seis minutos, o que garante ação ininterrupta e uma alta taxa de submissões. Clique aqui para saber mais sobre o ADQOM Rio. Cobertura completa no Instagram @ajptour. Lutas ao vivo em AJPTV.

Sobre a AJP Tour Esta nova e inovadora Organização Profissional de Jiu-Jitsu nasce para revolucionar o mundo das competições de Jiu-Jitsu. Com 78 eventos nos seis continentes em cada temporada, a AJP tem como objetivo elevar nosso esporte a níveis de excelência e profissionalismo nunca antes alcançados.

FONTE Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

