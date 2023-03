Pele de Diva todos os dias!

Conheça os melhores sabonetes faciais para caprichar na limpeza da pele

SÃO PAULO, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Diversos fatores influenciam na saúde da pele. Nos dias mais frios, por exemplo, a pele tende a ficar mais seca, por isso, é importante redobrar os cuidados com a pele delicada do rosto. Já a pele oleosa, muito comum entre o público feminino, pode ser consequência da genética, da rotina alimentar ou até mesmo de fatores externos¹. A marca Dermotivin® apresenta as melhores indicações de sabonetes faciais para diversos tipos de pele, com descontos que variam de 30% a 35%.

Para começar uma rotina de cuidados diários é preciso entender, primeiramente, as necessidades apresentadas por cada tipo de pele, para então definir quais os produtos adequados para ela.

A linha Dermotivin® Soft é indicada para peles secas ou sensibilizadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia² (SBD), esse tipo de pele é "caracterizada pela perda da água em excesso e normalmente tem poros poucos visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa à descamação e vermelhidão. Ela também pode apresentar maior tendência ao aparecimento de pequenas linhas e fissuras". Por esses motivos, os produtos dessa linha aumentam a hidratação da pele, proporcionam sensação de maciez e são elaborados de maneira a minimizar o surgimento de ardência ou ressecamento³. Uma opção é Dermotivin Soft Espuma de limpeza. O produto contém fórmula com alta tolerância capaz de limpar a pele sem irritar.

Já Dermotivin® Original é indicado para peles mistas a oleosas, promove uma limpeza eficaz e equilibrada. A linha Original conta com ingredientes que proporcionam ação regeneradora, emoliente e suavizante, como aloe vera, calêndula e derivados do óleo de coco, resultando em uma pele limpa e macia. Vale lembrar que Dermotivin® Original é o sabonete facial mais recomendado para pele mista e oleosa por dermatologistas*. Uma opção é incluir Dermotivin Original espuma de limpeza na rotina de skincare. O produto elimina o excesso de oleosidade sem ressecar.

Quem tem a pele oleosa, uma opção de tratamento recomendada por dermatologistas é a linha Dermotivin® Oil Control, que inclui ingrediente que proporciona refrescância e sensação de pele limpa. Além de contar com fórmula eficaz para redução e controle da oleosidade por 10h, os produtos oferecem efeito adstringente e ação matificante, sem ácido salicílico4. Dermotivin Oil Control Espuma de limpeza elimina o excesso de oleosidade sem ressecar.

Outras características desse tipo de pele são o excesso de brilho, além do surgimento frequente de cravos e espinhas. Isso acontece, por exemplo, devido à produção de sebo maior do que o normal1. Para esses casos, Dermotivin® Salix apresenta em seus produtos ação secativa potencializada pelo ácido salicílico5. Para alcançar a desobstrução profunda dos poros e renovar as células, a dica é utilizar diariamente Dermotivin Salix Espuma de limpeza.

Por fim, Dermotivin® Scrub possui em sua fórmula microesferas esfoliantes que retiram impurezas e células mortas, além de estimular a renovação da pele, como resultado, a pele ganha com a limpeza profunda dos poros melhorando a sua textura6.

Dermotivin® valoriza a beleza individual de cada mulher e, por isso, oferece diversas linhas de produtos dermatologicamente testados para cada tipo de pele, desde as mais secas e sensíveis até as mais oleosas. Os sabonetes líquidos de todas as linhas podem ser encontrados em diversas lojas e e-commerces, como por exemplo na Épóca Cosméticos epocacosmeticos.com.br.

Vale salientar que, antes de iniciar a rotina de skincare, recomenda-se a consulta a um dermatologista para que ele lhe auxilie com a escolha da melhor solução para o seu tipo de pele. Para mais informações sobre os produtos, confira o site da marca www.dermotivin.com.br.

