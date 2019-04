Pelé - Mbappé - Hublot um rápido avanço para o futuro

To keep updated, follow: #HublotLovesFootball @Hublot

Dá para perceber a generosidade de Pelé e Kylian através de um olhar, assim como seu amor pelo futebol. Esta chama, esta força que nunca se apaga, que dá vida aos grandes campeões. Eles inspiram as novas gerações de jogadores de futebol e escrevem a história do esporte. Uní-los foi algo absolutamente natural. Ao vê-los em nossa família sentimos orgulho e satisfação, porque muito antes de serem estrelas do futebol são, sobretudo, grandes homens, que promovem o respeito mútuo."

- Ricardo Guadalupe

CEO DA HUBLOT

É uma honra ter a oportunidade de encontrar pessoalmente Kylian. Ele simboliza a encarnação da nova geração do futebol, e carrega consigo os valores de um esporte que inspira e solidariza o mundo. Estou feliz de ver que ele simboliza a esperança de todas as possiblidades, dos sonhos nos quais devemos acreditar e pelos quais devemos lutar, independentemente das nossas origens ou estatuto social. Para mim, a chave do sucesso se resume em duas palavras: humildade e assiduidade; é essa mensagem que a nova geração deve levar consigo, e Kylian compreendeu muito bem isso."

- Pelé

Mais jovem jogador a ter ganho uma Copa do Mundo da FIFATM

Único tricampeão do mundo da história do futebol, com a seleção brasileira

Embaixador da ONU e da Unesco

Aprendi que as maiores estrelas e os melhores jogadores são os mais humildes e respeitosos, que sabem manter os pés no chão. Respeito, humildade e lucidez são valores que meus pais me transmitiram, valores que compartilho com orgulho com minha família de coração, e o Rei Pelé, que encarna perfeitamente aquilo que meus pais me ensinaram – para ser um grande jogador, primeiro é preciso ser um grande homem."

- Kylian Mbappé,

Atacante

Maior esperança do futebol mundial

Mais jovem jogador a marcar dois gols na fase eliminatória e o mais jovem jogador a marcar um gol na final da Copa do Mundo, desde Pelé, em 1958

PELÉ ATRAVESSA O ATLÂNTICO PARA ENCONTRAR KYLIAN MBAPPÉ – 2 DE ABRIL DE 2019 I PARIS

A Hublot escreve uma nova página da história do futebol ao juntar Edson Pelé e Kylian Mbappé para um encontro histórico. E no caminho destes dois homens, há similitudes que chamam a atenção. Acaso ou destino? Sessenta anos separam a primeira Copa do Mundo de Pelé e a de Mbappé; mas o que não mudou em nada é o impacto destes dois jogadores sobre a história e o amor ao futebol. Pelé, Mbappé, dois símbolos atemporais e (con)sagrados do esporte mais solidário do mundo, duas gerações inspiradas em valores comuns: Humildade, Generosidade, Assiduidade.

Estes dois gigantes prematuros enlouquecem as estatísticas; ambos atacantes, fizeram da velocidade sua marca. Os dois ganharam sua primeira Copa do Mundo durante sua primeira participação e ambos foram os mais jovens jogadores (17 anos no caso de Pelé e 19 anos no caso de Mbappé) a marcarem gols e vencerem uma Copa do Mundo, quanto mais sob os auspícios da camisa de número 10. Um número altamente simbólico, que encarna o instante de equilíbrio perfeito, o momento em que os sonhos se tornam realidade. Em 1958, Pelé usou essa camisa por acaso; 60 anos depois, no caso de Mbappé, foi uma escolha.

KYLIAN MBAPPE – CAMPEÃO DO MUNDO, NOVO EMBAIXADOR DA HUBLOT

Ele é único, primeiro e diferente. Ele é Hublot!

Ele é único

Ele faz a França e todo o Mundo do futebol sonhar.

Ele encarna a nova geração, que vai criar recordes da bola. Kylian Mbappé é atualmente o melhor goleador do campeonato francês. Seu score: é Campeão do Mundo, duas vezes Campeão da França (Mônaco e PSG), vencedor da Copa da França e da Copa da Liga com o PSG.

Ele é o primeiro

Desde Pelé, há 60 anos, ele é o primeiro a vencer e marcar, tão jovem, um gol durante a final de uma Copa do Mundo. Embaixador da Hublot, é o mais jovem da Família Hublot.

Um sinal do destino: Kylian nasceu em 1998 - ano que marcou a vitória histórica da França contra o Brasil na Copa do mundo da FIFA. Vinte anos depois, ao marcar um destes quatro gols vitoriosos na final, ele ganha a 2a estrela da Equipe francesa.

E ele acaba de começar a escrever uma história que, afinal, só está começando.

Notado pelo seu extraordinário poder de aceleração, sua imprevisibilidade e sua inteligência de jogo, ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo, com apenas 20 anos. Também foi consagrado pela FIFA como o melhor jovem jogador da competição na Rússia, no verão passado.

Ele é diferente

Um atleta fora do comum, que não economiza sorrisos. Generoso, ele doou a totalidade de seus prêmios de partidas para obras de caridade que patrocina. Chamado por todos de "37", fazendo referência à sua velocidade de ponta registrada durante a Copa do Mundo, ele faz o mundo sonhar.

KYLIAN MBAPPE, A ENCARNAÇÃO DO FUTEBOL PARA A HUBLOT

Único jogador ativo a ser embaixador Foot Hublot, Kylian Mbappé vai exercer um papel crucial na comunicação do fabricante de relógios. Homenageado como ele merece, ele sai na frente do ranking!

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, resultado da união inédita entre o ouro e a borracha: A "Arte da Fusão" nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que virou o CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos saberes tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente ma vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca 10, Tourbillon).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança num futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: o da fusão com os maiores eventos de nossos tempos (Copa do Mundo da FIFA, UEFA Champions League, UEFA Euro e a Ferrari) e com os mais belos embaixadores do momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura e em HUBLOT.com

