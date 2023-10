Pele na menopausa: hidratação é fundamental para prevenir o envelhecimento e a flacidez

Dermatologista conta que as mudanças hormonais tornam os sintomas mais evidentes

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 7,9% da população feminina está no período de climatério ou menopausa, que ocorre entre os 40 e 55 anos, registrando o fim da sua fase reprodutiva. É um evento importante na vida das mulheres, marcado por sintomas incômodos, como dores de cabeça, ondas de calor, aumento de peso, mudanças na pele e nos cabelos, além da diminuição da libido.

O metabolismo torna-se mais lento e as transformações impactam diretamente na saúde da pele. O aumento da oleosidade, a propensão ao surgimento de acnes, a diminuição da produção de colágeno e da hidratação natural dos tecidos, estão entre as principais transformações.

A Dra. Paula Colpas¹, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da TheraSkin®, explica que isso ocorre por conta da redução do hormônio sexual feminino, o estrogênio, que é importante no estímulo da produção do colágeno, responsável pela elasticidade, espessura e pelos níveis de umidade da pele. "Quando esses níveis hormonais sofrem uma queda, a pele tende a ficar mais seca, flácida e fina, aparecendo mais linhas de expressão, rugas e até sensibilidade", diz a médica.

Para ajudar a combater esses sintomas, a médica conta que uma rotina de skincare adequada, somada a uma alimentação balanceada, ingestão de água adequada e a prática de exercícios, podem ajudar a manter a pele saudável e viçosa.

A rotina básica de cuidados com a pele envolve etapas como: limpeza, hidratação e proteção. Para quem está no climatério ou atingiu a menopausa, esse passo a passo não é diferente, mas requer a inclusão de outros tipos de cuidados, como por exemplo, o uso de produtos que ajudam a combater rugas e linhas de expressão, que reforçam a hidratação da pele.

Limpeza - Lavar o rosto pela manhã e antes de dormir. "Opte por produtos que tenham a glicerina na composição, pois ajudam na hidratação e maciez da pele", destaca a médica.

Como opção, a TheraSkin® sugere o Klaviê® Clinical Sabonete Líquido (150mL) um syndet, ou seja, não possui sabão em sua composição, ideal para peles sensibilizadas. É rico em agentes que preservam a barreira cutânea e ajudam a manter o pH fisiológico, limpando sem agredir.

Já para combater a oleosidade, a sugestão é Cleany® Controle , especialmente formulado para limpar suavemente sem ressecar a pele mista e oleosa. A combinação única dos ingredientes em sua fórmula, reduz o excesso de oleosidade e brilho, além de desobstruir os poros.

Hidratação - A hidratação é um dos passos mais importantes dos cuidados com a pele e, para ajudá-lo a mantê-la linda, protegida e nutrida. O Creme Hidratante Klaviê® Clinical, promove uma hidratação profunda no corpo, rosto ou áreas localizadas, como mãos, pés, joelhos e cotovelos, por um período de até 24 horas. O produto age na restauração da barreira cutânea e mantém o pH fisiológico da pele, além de ter ingredientes com propriedades antipruriginosas (reduz a coceira). Sua eficácia foi comprovada com estudos clínicos e é testado por dermatologistas e avaliado por pediatras. É hipoalergênico, livre de conservantes, fragrâncias e corantes.

Cuidados especiais - A vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres, que podem causar danos às células e acelerar o envelhecimento da pele. Seu uso no rosto, pescoço e colo retarda a degradação do colágeno e fibras elásticas cutâneas, prevenindo e amenizando as rugas e as linhas de expressão. Euryale® C, conta com uma fórmula rica em vitamina C pura, um poderoso antioxidante que ajuda a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce da pele. O produto tem eficácia comprovada para uso no rosto, pescoço e colo e seu uso é indicado pela manhã. Sua embalagem airless, impede a oxidação precoce da Vitamina C.

Para contribuir com a renovação celular da pele, vale apostar em produtos antiidade, que ajudam a combater os sinais de envelhecimento. Euryale® QR é um sérum antirrugas, com ação antioxidante, para uso noturno, indicado para cuidados com a pele madura do rosto, pescoço e colo. Possui o Complex QR, que é um sistema inteligente com cinco ingredientes. Juntos, proporcionam ação antioxidante potencializada e completa, protegendo o colágeno e bloqueando os mecanismos do envelhecimento cutâneo, deixando a pele mais firme, hidratada, iluminada e rejuvenescida.

Proteção solar - nenhuma pele, independentemente da idade, dispensa o uso de protetor solar. Ele ajuda a prevenir a ação dos radicais livres e o envelhecimento celular precoce, contribuindo para uma pele com aspecto jovem por mais tempo.

Mantendo a rotina de cuidados com a pele pós-menopausa, como indicado pela dermatologista, será possível manter a pele saudável e vibrante, independentemente da idade.

¹Dra. Paula Tavares Colpas (CRM/SP: 129556 - RQE: 34206), médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

FONTE TheraSkin

