Pele oleosa: duas dicas importantes para quem quer controlar a oleosidade

1. Limpeza: apenas duas vezes ao dia

É muito comum as pessoas acreditarem que lavando o rosto várias vezes ao dia é possível reduzir o quadro de oleosidade, porém, isto é um mito que pode acarretar até o efeito rebote!

Apenas duas lavagens diárias são suficientes. Elas devem ser realizadas com sabonetes específicos para controlar a oleosidade e reduzir o excesso de sebo. Os sabonetes da linha Dermotivin® Oil Control são ótimas opções que contam com ação seborreguladora¹ e com ingredientes que regulam a produção excessiva de sebo, eliminam a oleosidade e o excesso de brilho.

2. Esfoliações em dias alternados

Além de ser uma importante aliada no tratamento contra o envelhecimento precoce da pele, a esfoliação também tem vantagens específicas para quem tem pele oleosa. Ela promove uma limpeza profunda e desobstrução dos poros, além de auxiliar no controle da oleosidade e redução das chances de acne - uma consequência comum para muitas pessoas que lidam com o excesso de sebo. Uma boa opção é o esfoliante Dermotivin® Scrub que é indicado para todos os tipos de pele. O produto possui microesferas de sílica que esfoliam a pele e removem as células mortas sem agredir ou ressecar a pele. Evitando o efeito rebote!

A avaliação de um dermatologista é indispensável para fazer uso de qualquer dermocosmético.

