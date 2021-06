Pelican International Inc. erwirbt Advanced Elements Inc.

Ein erweitertes Produktportfolio, das mehr Komfort, Technologie und internationale Verbraucherreichweite bietet.

LAVAL, Quebec, 15. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Im Rahmen seines strategischen Plans übernimmt Pelican International Inc. als weltweit führendes Unternehmen der Paddelsportbranche über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Confluence Outdoors Inc. das Unternehmen Advanced Elements Inc, einen Pionier auf dem Markt der aufblasbaren Wasserfahrzeuge. Mit dieser Akquisition erweitert Pelican sein Portfolio in der Paddelsportbranche, da es nun alle Qualitätsprodukte mit einer kompletten Technologiepalette anbietet. Außerdem positioniert sich Pelican als wichtiger Akteur in der Entwicklung und Innovation von aufblasbaren Wasserfahrzeugen.