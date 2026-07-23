Pelico firma un acuerdo con Boeing para apoyar la preparación del C-17 Globemaster III

FARNBOROUGH, Inglaterra, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pelico anunció hoy un acuerdo estratégico con Boeing para llevar a cabo la modernización de la planificación y ejecución del mantenimiento mayor del C-17A Globemaster III. En virtud de este acuerdo, la plataforma de orquestación de fabricación de Pelico se utilizará como un espacio de trabajo único con inteligencia artificial para reducir el tiempo del ciclo de mantenimiento, mejorar la disponibilidad de la flota y aumentar la previsibilidad del rendimiento de las entregas de aeronaves mediante la conexión de los flujos de trabajo y las operaciones de suministro, ingeniería, planificación y mantenimiento.

Pictured (L-R): Hamza Charrouf, Chief Customer Officer, Pelico; Tarik Benabdallah, CEO, Pelico; Turbo Sjogren, Vice President and General Manager, Government Services, Boeing Global Services; Kate Muhich, Vice President, Government Supply Chain, Boeing Global Services; Andy Vest, Vice President of Growth, Government Services, Boeing Global Services; Greg Barr, Senior Manager, Boeing Ventures. Farnborough International Airshow, 22 July 2026.

"Nuestros clientes confían en nosotros para que les ayudemos a mantener sus flotas volando de forma segura, y la plataforma de Pelico nos proporcionará una visión clara y completa de los posibles desafíos de mantenimiento y soporte para que podamos operar y ejecutar de manera más eficiente, reducir el tiempo de inactividad de la flota y cumplir con nuestros compromisos", destacó Turbo Sjogren, vicepresidente y gerente general de Servicios Gubernamentales de Boeing Global Services.

Se espera que la plataforma reemplace los procesos fragmentados, basados en hojas de cálculo, con una visión compartida y en tiempo real de la escasez de materiales, los cuellos de botella y las prioridades de mantenimiento. El acuerdo se basa en una implementación previa de la plataforma de Pelico en las operaciones de repuestos comerciales de Boeing Global Services, que validó su capacidad para reducir significativamente la acumulación de pedidos pendientes y mejorar la eficiencia operativa.

"El mantenimiento de flotas obsoletas es uno de los problemas más complejos del sector aeroespacial, ya que este mantenimiento puede extenderse durante décadas", afirmó Tarik Benabdallah, consejero delegado y cofundador de Pelico. "Las soluciones de Pelico ofrecerán a Boeing visibilidad sobre las complejas interdependencias en materia de suministro, producción y reparación, de modo que los equipos puedan identificar interrupciones y coordinar las siguientes acciones antes de que se produzcan retrasos en las entregas".

Boeing y Pelico utilizarán el acuerdo para evaluar cómo herramientas digitales similares podrían respaldar las operaciones de mantenimiento en plataformas adicionales.

ACERCA DE PELICO

Pelico es la plataforma de orquestación de fabricación impulsada por IA para fabricantes de productos discretos en diversas industrias, como la aeroespacial, la de defensa y la energética, que gestiona productos complejos y redes de múltiples plantas. Pelico cierra la brecha entre la planificación y la realidad en la planta, coordinando los equipos de planificación, producción y cadena de suministro en torno a una única realidad operativa. Los fabricantes utilizan Pelico para reducir la escasez, garantizar las entregas a tiempo y agilizar los ciclos de producción. Con el respaldo de General Catalyst, Pelico opera en más de 25 países. Para obtener más información, visite pelico.ai.

Contacto de medios: Ina Foalea – directora de personal, Pelico — [email protected] — +1 (786) 820-2649

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3007318/Pelico__Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007319/Pelico__Hamza_Charrouf_Chief_Customer_Officer_Pelico_Tarik_Benabdallah_CEO_Pelico_Turbo_Sjogre.jpg