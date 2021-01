Pelo décimo ano consecutivo, BAT Brasil (ex-Souza Cruz) está entre os melhores empregadores do país segundo o Top Employers

RIO DE JANEIRO, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Por uma década, a BAT Brasil (ex-Souza Cruz) é uma das companhias empregadoras mais bem avaliadas do país. Em 2021, ela está na 4ª posição no ranking geral do Top Employers no Brasil. A premiação ocorreu nesta quinta-feira, dia 28/01, em evento virtual devido à pandemia da Covid-19. O selo Top Employers reconhece, desde 2011, as empresas no Brasil que oferecem as melhores práticas de Recursos Humanos aos seus colaboradores, segundo critérios distribuídos em mais de 10 diferentes tópicos.

A conquista desse grande feito não ocorre por acaso. A líder do setor de tabaco do país está sempre se reinventando e, em 2020, mudou o nome centenário Souza Cruz para BAT Brasil. A transformação faz parte de uma estratégia global para a construção de um Amanhã Melhor para a sociedade, consumidores, colaboradores e acionistas. Para tal, a British American Tobacco (BAT) implementou uma cultura organizacional global, baseada em cinco pilares, conhecidos como Ethos: somos corajosos, rápidos, empoderados, diversos e responsáveis.

A fim de fomentar a nova cultura dentro da empresa, lançou plataformas de desenvolvimento virtual interativas, com diversos conteúdos, focadas no desenvolvimento de cada estágio de liderança. Também adotou o processo seletivo de estágio totalmente virtual, com mais de 40 vagas em todo Brasil.

Nestes dez anos, a BAT Brasil construiu um sólido case de boas práticas em RH, que vêm sendo aperfeiçoadas ano a ano. Para receber o selo Top Employers, as empresas participantes passam por duas fases. Na primeira, é realizada uma pesquisa para analisar as práticas de RH desenvolvidas. O processo é rigoroso e é, nesse momento, por exemplo, que os gestores conseguem perceber se as ações desenvolvidas estão de acordo com outras companhias de renome no mercado.

A segunda fase envolve a revisão crítica das respostas e documentos enviados, além de uma auditoria externa dos dados. Depois das duas etapas, a pontuação é entregue à direção revelando o desempenho da empresa. Após a premiação, os diretores da empresa conversam com o consultor do Instituto Top Employer para trabalhar os pontos fortes e encontrar novas oportunidades de atuação dentro do RH.

"A certificação da Top Employers é uma forma de fazer benchmarks com as empresas globais e ter ideias sobre no que a empresa pode melhorar. Além disso, com este selo, a BAT Brasil consegue também dar mais visibilidade às ações desenvolvidas com os seus colaboradores e ter uma estratégia de RH reconhecida em diversos lugares do mundo", afirma Patricio Zapata, diretor de RH.

A premiação contribui ainda para a sustentabilidade do negócio no mercado por meio do fortalecimento da marca. Um exemplo é a repercussão de forma espontânea, todos os anos, da certificação nas redes sociais da empresa. Outro ponto positivo é a oportunidade de aumentar parcerias. Ao se tornar referência em práticas destinadas à área de Recursos Humanos, outras organizações passam a entrar em contato para trocar ideias, contribuindo para o crescimento e fortalecimento do setor como um todo.

"A premiação pelo décimo ano consecutivo tem um gosto especial, considerando os desafios de 2020. Com boa parte da equipe atuando no modelo home office, em várias partes do país, criamos novas maneiras de interagir e de manter acesos o engajamento e o comprometimento, respeitando o momento do país e a saúde de nossos colaboradores. Tudo isso só foi possível por conta das boas práticas de RH, premiadas hoje com essa certificação", avalia Fernanda Shugastru, gerente sênior de Talento e Inclusão.



Sobre o Top Employers Institute

O Top Employers Institute está localizado em Amsterdã e atua em 116 países, certificando apenas organizações com altos padrões em práticas de Recursos Humanos que criam experiências enriquecedoras para seus colaboradores. O selo Top Employers é conferido anualmente para as melhores empregadoras do País desde 2011.

Sobre a BAT Brasil

Empresa centenária no Brasil, a Souza Cruz passou por um grande acontecimento em 2020. Com novo nome, BAT Brasil, essa mudança reflete o processo global da companhia de unificar e fortalecer a marca British American Tobacco, do qual a empresa faz parte desde 1914. O novo nome também representa a força da empresa no mercado global, afinal, o tabaco, reconhecido pela sua qualidade, é produzido no Brasil e comercializado no país e em diversos países ao redor do mundo, além de um portfólio de marcas globais como Dunhill, Rothmans, Lucky Strike e Kent. A BAT Brasil está em linha com as transformações do Grupo BAT, priorizando a diversidade, sustentabilidade e a proximidade com o cliente, atendendo suas necessidades de consumo e inspirando a sociedade. No Brasil, estamos presentes em todos os estados, com cerca de 5 mil colaboradores diretos e 2 mil sazonais, indo de uma ponta da cadeia à outra - em uma parceria de mais de 100 anos com os produtores integrados, que plantam e colhem nossa matéria prima. Cada engrenagem desse sistema é movida por pessoas: o maior ativo da empresa. Esses talentos são responsáveis pelo nosso sucesso e, por isso, priorizamos o desenvolvimento de cada um deles. A maior prova disso é que há dez anos somos certificados pelo Instituto Top Employers como uma das melhores empregadoras do país.

