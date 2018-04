Pelo segundo ano consecutivo, Aeroflot é escolhida a companhia aérea internacional preferida da China

MOSCOU, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Aeroflot foi mais uma vez aclamada a companhia aérea internacional preferida da China. O prestigioso prêmio, entregue na Flyer Award Ceremony 2018, foi concedido à empresa pelo segundo ano consecutivo. Realizada hoje pela sexta vez, a cerimônia oficial de entrega foi em Xangai – a capital econômica da China.

A premiação é apoiada pela revista de bordo da Administração da Aviação Civil da China (CAAC, sigla em inglês) e pela publicação líder do setor, China Aviation Magazine. Os vencedores são escolhidos pelo júri e pelos votos dos passageiros frequentes e dos viajantes.

Os prestigiosos prêmios reconhecem participantes de destaque no mercado turístico da China. Entre os vencedores anteriores estão importantes empresas aéreas mundiais – inclusive transportadoras que portam o status de linha aérea cinco estrelas da Skytrax.

Devido à qualidade de seus serviços, passagens a preços acessíveis e convenientes voos de conexão de seu aeroporto de base, Sheremetyevo – que está envolvido na iniciativa China Friendly – a Aeroflot manteve o título de empresa aérea internacional preferida no Flyer Awards.

"Este reconhecimento da Aeroflot como a empresa aérea internacional preferida da China é uma conquista significativa para nós, como uma transportadora mundial e uma transportadora nacional", disse o CEO da Aeroflot, Vitaly Saveliev. "É mais um testemunho da eficiência de nossos esforços estratégicos na China – um mercado essencial para a Aeroflot. Estamos felizes que os passageiros chineses valorizem a alta qualidade do nosso produto e nos escolham para suas viagens para a Rússia e para todo o mundo. A Aeroflot vai reforçar ainda mais sua posição na China, tanto atraindo o fluxo turístico como expandindo as nossas ofertas de trânsito entre a Europa e a Ásia, via Moscou. A Aeroflot tem orgulho de fazer uma significativa contribuição para o desenvolvimento de relações econômicas entre a Rússia e a China, dentro da estrutura da cooperação estratégica entre dois grandes países".

As convenientes rotas da Aeroflot englobam quatro importantes localizações na China: Pequim, Xangai, Hong Kong e Guangzhou. A empresa constantemente acrescenta novos serviços voltados ao mercado chinês. No verão de 2017, a Aeroflot assinou um acordo de parceria com o Alipay, o sistema de pagamento mais popular da China. O site oficial da companhia aérea possui uma versão em língua chinesa. Os passageiros recebem menus em chinês, e o sistema de entretenimento de bordo está disponível no idioma. Os anúncios feitos na aeronave são feitos em chinês e o cardápio oferece uma combinação asiática especial.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a emblemática transportadora aérea da Rússia e um orgulhoso membro da aliança global de empresas aéreas, a SkyTeam. A empresa e suas parceiras atendem a 1.074 destinos em 177 países de todo o mundo. Em 2017, ela transportou 32,8 milhões de passageiros (50,1 milhões de passageiros com a inclusão das subsidiárias do Aeroflot Group).

Em 2017, a Aeroflot tornou-se a primeira empresa aérea russa a receber o status de linha aérea quatro estrelas (Four Star Airline) da Skytrax, em reconhecimento da alta qualidade dos seus serviços aos clientes, sendo também escolhida a melhor linha aérea do leste europeu no Skytrax World Airline Awards – pela sexta vez.

Também em 2017, ela foi eleita a mais poderosa marca da Rússia e a marca de linha aérea mais forte do mundo pela Brand Finance, uma importante consultoria de avaliação e estratégia. A Aeroflot também foi escolhida a melhor grande linha aérea (Best Major Airline) da Europa no TripAdvisor, pelos viajantes, e aclamada como a empresa aérea internacional preferida da China na Flyer Award Ceremony 2017.

A Aeroflot opera uma das mais jovens frotas do mundo, com 232 aeronaves. A empresa tem sede em Moscou, no Aeroporto Internacional de Sheremetyevo.

A Aeroflot figura entre as líderes mundiais em segurança de aviação, com um Índice de Avaliação da Segurança das Aeronaves Estrangeiras da Comunidade Europeia (European Community Safety Assessment of Foreign Aircraft – SAFA), o principal e mundialmente reconhecido parâmetro de segurança, comparável a seus pares globais.

A primeira transportadora russa a entrar no registro da Auditoria de Segurança Operacional da IATA (IOSA), renovando seu registro pela sétima vez em 2017, a Aeroflot passou com sucesso na Auditoria de Segurança das Operações de Terra da IATA (ISAGO) e é totalmente compatível com as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004.

